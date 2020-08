Seit 45 Jahren aktiv dabei: Schwester Agnes alias Inge Wischnewski

Zehdenick

Der sportlichen und schlanken Frau will keiner die Nähe zum 80. Geburtstag abnehmen. Lebhaft erzählt sie von ihrem Leben als „Schwester Agnes“, als sie von den 60er Jahren an als Gemeindeschwester mit Fahrrad und sogar Moped in und um Zehdenick unterwegs war. Inge Wischnewski erinnert sich gern an diese Zeit, an die Bekanntschaft mit vielen Menschen, ein Schwätzchen über die Familie, die Freuden, aber auch die Sorgen. Seit 1975 ist Inge Wischnewski folgerichtig Mitglied der Volkssolidarität. Nach der Wende wurde sie das „Inventar“ in der Sozialstation Zehdenick der Volkssolidarität, die 120 Frauen und Männer betreut. Da konnte sie die häusliche Krankenpflege auch per kleinem Fiat absolvieren. „Sonst hätte ich es zeitlich auch gar nicht geschafft, obwohl wir in den ersten Jahren noch nicht so viel Papierkram wie heute bewältigen mussten“, bedauert Inge Wischnewski.

Jahrelange Betreuung von Senioren und Patienten

Als sie im Jahr 2000 eigentlich in die Rente gehen wollte, konnte sie einfach nicht aufhören. Sie betreute noch jahrelang Senioren mit Demenz oder an den Folgen eines Schlaganfalls leidende Menschen. Natürlich musste Wischnewski aufpassen, dass sie das Leid und die Sorgen der Familien nicht mit nach Hause „schleppte“, wie sie zurückblickt. Die Volkssolidarität in Zehdenick bietet ihr heute Sport und Geselligkeit in einem. Wenn Inge Wischnewski in ihrem Terminkalender blättert, dann nennt sie den Montag, um „die alten Knochen zu trainieren“, sie versäumt das monatliche Frauenfrühstück nicht und genießt das Schwatzen mit den ehemaligen Kolleginnen. Sie muss aufpassen, dass sie ihre drei Kinder, sieben Enkel und vier Urenkel, Bungalow und Garten nicht vollkommen vernachlässigt.

Von Ina Nehls