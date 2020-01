Zehdenick

Trauer in Zehdenick. Der langjährige Betriebsleiter des Awo-Seniorenzentrums „ Havelpark“, Frank Kurmann, ist gestorben. Er sei „plötzlich und unerwartet von uns gegangen“, heißt es in einer Traueranzeige. „Wir hatten ihn als warmherzigen Menschen kennen und schätzen gelernt“, heißt es seitens seiner Kollegen in der Todesanzeige. „Mit Herrn Frank Kurmann als langjährigem Betriebsleiter ist ein Stück Havelpark von uns gegangen.“

Frank Kurmann ist nur 50 Jahre alt geworden. Gut 15 Jahre lang trug er die Verantwortung für das Zehdenicker Awo-Seniorenzentrum „ Havelpark“, das im Jahre 1995 erbaut worden ist. Er übernahm das Amt damals von seiner Vorgängerin Iris Utecht, die ihn in seiner Entwicklung immer unterstützt habe: „Sie haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin”, sagte er beim Festakt zum 20-Jährigen bestehen des Hauses im Jahr 2005.

Sein Ziel sei es immer gewesen, das Haus nach außen hin nicht abzuschotten. Er wollte immer ein offenes Haus. So äußert sich dann auch der Chef des Zehdenicker Seniorenbeirates. „Mit Trauer erfüllt den Seniorenbeirat der Stadt Zehdenick die Nachricht vom Tod des Heimleiters Seniorenzentrums Havelparks, Frank Kurmann“, sagte Manfred Rißmann am Dienstag. „Er hat in seiner langjährigen Tätigkeit als Heimleiter des Seniorenzentrums Havelpark den Seniorenbeirat intensiv unterstützt. Durch seine Hilfsbereitschaft und seine von Menschlichkeit und Toleranz geprägte Art, hat er sich Anerkennung und Wertschätzung erworben.“ Der Seniorenbeirat trauere mit den Angehörigen und Freunden um den Verstorbenen.

Von Robert Tiesler