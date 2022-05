Sissy Kalmutzke aus Zehdenick gibt Buch heraus: In 30 Tagen zu mehr Lebensfreude

Zehdenick

Expertenschätzungen zufolge sind 20 Prozent aller Menschen hochsensibel. Aber nur etwa rund zwei Prozent der Betroffenen wissen davon. Zu diesen zwei Prozent gehört Sissy Kalmutzke. Die gebürtige Zehdenickerin ist Fachtrainerin für Hochsensibilität und hat sich zum Ziel gesetzt, anderen Frauen, die dieses Schicksal teilen, mit Rat und Tat zur Seite zur stehen.

Wenn das eigene Wohlbefinden ins Hintertreffen gerät

Es seien vorwiegend Frauen, so die 38-Jährige, die von Hochsensibilität betroffen sind. Frauen, die über den Anforderungen des Alltags sich selbst vergessen haben. Weil sie stets für andere da waren, sich für sie aufgeopfert haben. Frauen, die immer darauf geachtet haben, dass es allen in der Familie gut geht. Das eigene Wohlbefinden ist dabei ins Hintertreffen geraten. Und nun? Nun brauchen sie selbst Hilfe. Hilfe dabei, zu sich selbst zu finden. Hilfe, ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte zunächst mal zu erkennen und schließlich in die Tat umzusetzen, statt sie ständig in den Hintergrund zu drängen, weil offensichtlich andere Menschen in ihrem Umfeld wichtiger sind.

Sissy Kalmutzke an ihrem Schreibtisch. Dort hat die 38-Jährige rund zwei Wochen ganz intensiv an ihrer Publikation gearbeitet. Quelle: Uwe Halling

Um ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich machen zu können, hat Sissy Kalmutzke nunmehr ein Buch über Hochsensibilität geschrieben. Es ist Ende April bei Amazon erschienen. Der Titel lautet: „Ein Journal für hochsensible Frauen – 30 Tage-Challenge zu mehr Lebensfreude.“ Hochsensible Frauen, so sagt Sissy Kalmutzke, würden einfach so viel mehr von ihrer Umwelt wahrnehmen, als andere Menschen. Das führe dazu, dass sie verstärkt dazu neigen, auf diverse Reize und Einflüsse von außen zu reagieren. Oft würden sie sich selbst dabei vergessen.

Theoretisches Wissen und praktische Aufgaben

Die Publikation von Sissy Kalmutzke soll hochsensiblen Frauen dabei helfen, die eigenen Grenzen, die allzu oft verschwinden, wieder zu erkennen und ins Bewusstsein zu rufen. Das neue Arbeitsbuch vermittelt aber nicht nur theoretisches Wissen, sondern stellt den Leserinnen auch eine Reihe von ganz praktischen Aufgaben, bei deren Lösung sie zu wichtigen Erkenntnissen für den eigenen Umgang mit Hochsensibilität gelangen können.

Am Wasser findet Sissy Kalmutzke nicht nur Entspannung, dort kommen ihr auch oft gute Ideen und Einfälle für ihre Schreibarbeiten. Quelle: Uwe Halling

Natürlich gibt Sissy Kalmutzke in ihrer Publikation auch an vielen Stellen Tipps. Ihre eigene Hochsensibilität und die Tatsache, zahlreiche Begleiterscheinungen selbst erlebt und durchprobt zu haben, kommen ihr dabei zugute. Wer Hochsensibilität erkenne und lerne, darauf richtig zu reagieren, könne daraus auch Vorteile im täglichen Alltag ziehen, weiß Sissy Kalmutzke. Denn sie hätten zum Beispiel einen sehr guten Blick fürs Detail.

Blick fürs Detail – zum Beispiel beim Backen von Torten

Sie selbst erlebe das bei ihrer Arbeit in der Bäckerei Stadige in Bergsdorf, wo sie seit August vergangenen Jahres Torten macht. Die dazu notwendigen Fähigkeiten habe sie sich selbst angeeignet. Einen Blick fürs Detail zu haben, der hochsensiblen Frauen in der Regel eigen ist, sei für diese Arbeit sehr nützlich. Ähnlich nützlich sei der Blick fürs Detail zum Beispiel auch im Friseurhandwerk oder für Kosmetikerinnen. Das Journal für hochsensible Frauen ist Sissy Kalmutzkes erstes Buch. Und sie hat, wie sie verrät, gar nicht lange dafür gebraucht. „Ich habe das Buch in etwa zwei Wochen fertig gehabt“, sagt sie. „Ich war sehr fokussiert und habe in jeder freien Minute geschrieben. Zum Beispiel dann, wenn mein vierjähriger Sohn Keke abends im Bett war und geschlafen hat.“

Sissy Kalmutzke präsentiert voller Freude im blühenden Garten ihr Erstlingswerk. Quelle: Uwe Halling

Die aktuelle Publikation wird nicht die letzte von Sissy Kalmutzke sein. Sie arbeite bereits an einer weiteren. Diese soll den Titel „Das Gesetz der Fülle“ tragen. Sie soll den Leuten dabei helfen, all das zu finden und sich darauf zu fokussieren, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorhanden ist und was sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt besitzen. Wer dazu in der Lage sei, könne sehr viel mehr aus seinem Leben machen, als Leute, die sich über Dinge den Kopf zerbrechen, die ihnen nicht zur Verfügung stehen.

Kontakt über die Web-Seite

Wer sich mit Sissy Kalmutzke austauschen möchte oder an ihrem Buch interessiert ist, kann Kontakt über die Web-Seite aufnehmen: www.sissy-kalmutzke.de

Von Bert Wittke