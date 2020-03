Skaterbahn nicht dauerhaft geschlossen

Zehdenick

Warum ist die Skaterbahn am Sportplatzgelände abgeschlossen? Diese Frage tauchte am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung auf, als die Einwohner das Wort hatten. Die Anlage sei schließlich mal mit sehr viel Geld gebaut worden. Wo sollten die Jugendlichen nun hin, wenn dieser Treffpunkt nun verriegelt und verrammelt wird?

Gespräche mit Vereinen wie dem Kreisjugendring

„Die Bahn soll nicht für immer geschlossen werden“, antwortete Bert Kronenberg darauf. Wie der Bürgermeister sagte, habe er die Anlage unlängst schließen lassen, weil der Vandalismus, der dort offensichtlich herrscht, nicht mehr verantwortbar gewesen sei. Überall hätten Scherben herumgelegen. Wenn dort ein Kind hineinfalle, wäre das ein Katastrophe. Nach Aussage der Verwaltungschefs arbeite die Stadt an einer Wiedereröffnung der Skaterbahn und sei auch bemüht, die Anlage möglichst kurzfristig wieder in Gang zu bringen. Laut Bürgermeister sollten Gespräche mit Vereinen wie etwa dem Kreisjugendring geführt werden, die darauf abzielen, dass jemand regelmäßig ein wachsames Auge auf die Anlage und das, was die jungen Leute dort tun, wirft.

Von Bert Wittke