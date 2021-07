Soeben erschienen – der neue Einkaufsführer für Zehdenick

Zehdenick

Der neue Zehdenicker Einkaufsführer ist da! Druckfrisch! Vor zwei Tagen ist die 71 Seiten starke Broschüre eingetroffen und wurde am Freitag im Beisein von Bürgermeister Bert Kronenberg und Verwaltungsmitarbeiterin Uta Kupsch (Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing) der Öffentlichkeit präsentiert. „Im April haben wir mit der Arbeit am nunmehr zweiten Einkaufsführer begonnen“, sagte Uta Kupsch. Seinerzeit habe es coronabedingt noch sehr viele Restriktionen und Einschränkungen gegeben. Umso erfreulicher sei es gewesen, dass es unter den Händlern und Gewerbetreibenden schnell eine große Zustimmung gegeben habe. In der zweiten Auflage würden sich neben vielen bekannten Gesichtern auch 14 neue Unternehmen befinden, die in der ersten Ausgabe noch nicht dabei waren. „Die maximale Seitenzahl für die Broschüre ist ausgeschöpft“, zeigte sich Uta Kupsch von der Beteiligung ausgesprochen angetan. Somit sei der Einkaufsführer auch ein gutes Barometer dafür, dass Gewerbetreibende und Unternehmer in der Corona-Zeit ein lobenswertes Durchhaltevermögen gezeigt, an eine Zukunft für die Zehdenicker Innenstadt geglaubt und sogar investiert haben. Sie hätten trotz der Krise nach vorn geschaut und nicht den Glauben daran verloren, dass es eine Zeit nach Corona geben wird.

Danke an die Regio Nord und die Gewo Zehdenick

Als sehr erfreulich bezeichnete es Uta Kupsch auch, dass in dem Einkaufsführer nicht nur Unternehmen aus Zehdenick vertreten sind, sondern auch zehn Teilnehmer aus insgesamt sechs Ortsteilen der Havelstadt. Ein herzliches Dankeschön richtete die Wirtschaftsförderin an die Regio Nord und die Gewo Zehdenick. Beide Unternehmen hätten sich dankenswerterweise an den Druckkosten beteiligt.

Die Broschüre in einem Format, das gut in die Gesäßtasche von Hosen und selbst in kleinere Handtaschen passt, wurde in einer Auflage von 7000 Stück gedruckt. „Das müsste eigentlich die nächsten zwei bis drei Jahre reichen“, meinte Uta Kupsch. Der Einkaufsführer ist kostenfrei und kann in der Tourist-Information und der Stadtverwaltung abgeholt werden. Davon sollten möglichst viele Händler und Unternehmer Gebrauch machen und die Broschüre bei sich auslegen, damit sind von der Kundschaft wahrgenommen wird, riet die Wirtschaftsförderin.

Lebt die Innenstadt, sonst stirbt sie!

Für ihn sei der Einkaufsführer ein Zeichen, dass sich die Unternehmen in der Stadt wohlfühlen, sagte Bert Kronenberg. Die Verwaltung rufe die Zehdenickerinnen und Zehdenicker auf, so viel Einkäufe wie möglich in der Innenstadt zu erledigen und nicht über das Internet einzukaufen. Das Motto laute: „Lebt die Innenstadt, sonst stirbt sie!“ Man verfüge in Zehdenick immer noch über einen guten Branchen-Mix und eine schöne sanierte Altstadt, sind sich Uta Kupsch und Bert Kronenberg einig. Während sich viel Touristen deshalb immer wieder sehr lobend über Zehdenick äußern, müsse man die Einheimischen seltsamerweise immer wieder mal daran erinnern, immer wieder mal daran erinnern. Wenn er jetzt, da die Corona-Infektionszahlen drastisch gesunken sind, in Zehdenick unterwegs sei, so betonte der Bürgermeister, spüre er den Optimismus der Leute. Es werde endlich wieder nach vorne geschaut. Die Leute freuten sich, dass sie nach der Krise nun wieder entspannt einkaufen gehen können.

Die Wiesenrind Agrar GmbH Bergsdorf bietet ihre regionalen Fleisch- und Wurstprodukte jetzt auch in den Tourist-Informationen in Fürstenberg und im Amt Gransee an. Quelle: Uwe Halling

Hervorhebenswert finde sie es auch, sagte Uta Kupsch, dass etliche Unternehmer und Gewerbetreibende die schwere Corona-Zeit trotz fehlender Einnahmen dazu genutzt hätten, um Investitionen zu tätigen. Als Beispiel nannte sie Stadtgarten-Chef Gerd Wöge, der seine Gaststätte mit einer Raumluftanlage ausgestattet hat, der „Alte Hafen“ in Mildenberg habe seinen Außenbereich erweitert und den Außenbereich mit einem eigenen Tresen versehen und die Wiesenrind Agrar GmbH Bergsdorf vertreibe ihre regionalen Fleisch- und Wurstprodukte jetzt auch in den Tourist-Informationen in Fürstenberg und im Amt Gransee. Auch das Schuhhaus Kluge, so Uta Kupsch weiter, habe umgebaut und alles neu, schick und modern gemacht und die Bäckerei Jahn plane ihr Ladengeschäft um einen Bereich zu erweitern, wo Gäste frühstücken oder genüsslich Kaffee trinken und Kuchen essen können. Wichtig sei auch die Neueröffnung von „Connys Hauswaren“. Dies sei zum Beispiel ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für Eltern schulpflichtiger Kinder, um dort gerade vor Beginn eines neuen Schuljahres die Listen benötigter Schulsachen abarbeiten zu können.

Chefin Ariane Schwarz (l.) und Kollegin Petra Mellentin tragen hier die neuen T-Shirts mit der Dammhastbrücke darauf. Gibt es für Frauen und für Männer. Quelle: privat

Und schließlich wurde am Freitag in der Stadtverwaltung auch das Engagement des Geschäftes Jena-Line gelobt. Dort werden T-Shirts in verschiedenen Farben mit dem Motiv der Zehdenicker Dammhastbrücke darauf angeboten. „Das Angebot gefällt mir“, befand der Bürgermeister. Eine Stadt brauche Werbeträger und Identifikationsobjekte, wenn sie auch über ihre Grenzen hinweg Leute anlocken möchte.

2. Zehdenicker Altstadtsommer am 14. August

Die Präsentation des neuen Einkaufsführers nutzte die Stadtverwaltung, um die 2. Auflage einer Veranstaltung anzukündigen. demnach ist geplant, am 14. August wieder ein Altstadtsommerfest zu feiern. Und in der kommenden Woche trifft sich zum ersten Mal das Organisationsteam für den 2. Zehdenicker Laternenzauber, der für den 5. Dezember vorgesehen ist. Vorausgesetzt, dass Corona den Veranstaltern keinen Strich durch die Rechnung macht.

Von Bert Wittke