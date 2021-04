Stadtführungen ab Mai: Start und Ziel am Rathaus Zehdenick

Zehdenick

„Wir sind sehr froh darüber“, sagt Gabriele Haubner und lächelt. Die Freude der Vorsitzenden des Fremdenverkehrsvereins Zehdenick hat einen guten Grund: Nicht mehr lange, und der Verein kann sowohl Einheimischen als auch Besuchern und Gästen Zehdenicks geführte Stadtrundgänge anbieten. Die erste ist für den 29. Mai avisiert, bis Ende August werden monatlich zwei weitere Besichtigungstouren folgen.

Stadtführer ist ein gebürtiger Zehdenicker

Durchgeführt werden die Stadtrundgänge von Carsten Dräger, der diesen Service bereits in Fürstenberg und auch in Gransee anbietet. Der 56-Jährige, der aus Schulzendorf stammt, fühlte sich in der Geschichte schon immer pudelwohl. Seit Jahrzehnten befasst er sich insbesondere mit der regionalen Vergangenheit, recherchierte, trug geschichtliches Material zusammen, veröffentlichte viele Artikel und war an der Herstellung von Druckwerken maßgeblich beteiligt. Er bezeichnet sich selbst als Historiker. Insofern kann man davon ausgehen, dass er bei den Stadtführungen altes und neues Material an die Gäste weitergeben wird. Zu Zehdenick hat Carsten Dräger, wie er am Donnerstag verriet, eine ganz besondere Beziehung. „Ich wurde dort geboren“, erzählt er. Seine Großeltern mütterlicherseits hätten in Osterne gelebt und ihre Hochzeit im Festen Haus gefeiert. Und in der Kapelle habe die Hochzeit seiner Eltern stattgefunden, während er dort getauft worden sei.

Carsten Dräger ist am Donnerstag als künftiger Stadtführer in Zehdenick vorgestellt worden. Drüber freuen sich mit ihm Elisabeth Kluge (l.) und Grit Kutsch (2.v.r.) von der Tourist-Information sowie die Vorsitzende des Fremdenverkehrsverein Zehdenick, Gabriele Haubner. Quelle: Bert Wittke

Doch nicht nur deshalb freut sich Carsten Dräger, der die Rundgänge in dem Kostüm eines Stadtschreibers und Ratsherren aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestreiten wird, auf seinen Einsatz in der Havelstadt. „Die Leute scharren schon mit den Füßen, um endlich wieder Kultur erleben zu können“, sagt er. Als hauptberuflicher Schlossführer in Rheinsberg wisse er, dass die Leute auf Angebote lauern. Stadtführungen zu machen, so Carsten Dräger, sei ihm ein inneres Bedürfnis. Er mache es mit Herzblut. Früher sei er Lehrer gewesen und er habe Deutsch und Geschichte studiert. Das passe doch wunderbar zusammen. Von seiner früheren Tätigkeit her wisse er, wie er die geschichtlichen Informationen flüssig herüberbringen könne. Nicht oberlehrermäßig, sondern fundiert und locker. Und immer wieder mal eine kleine Anekdote einstreuen – das mögen die Leute. Was sie nicht wollen, sei ein Abklatsch irgendwelcher Informationsmaterialien. Und natürlich sei es ein Unterschied, ob man ein junges oder eher älteres Publikum vor sich hat. Deshalb gelte es, flexibel und in der Lage zu sein, auf Wünsche der Rundgangsteilnehmer zu reagieren.

Carsten Dräger freut sich schon darauf, Einheimische und Besucher durch Zehdenick führen zu können. Er selbst ist in Zehdenick geboren und hat, wie er sagt, immer noch große familiäre Bindungen zur Havelstadt. Quelle: Bert Wittke

Start und Ziel für die Führungen in Zehdenick sei der Platz vor dem Rathaus, in dem sich auch die Touristen-Information befindet. Die Tour werde über die Stationen Mühlenkolk und Schlösschen teilweise an der Havel entlang führen. Dort sollten die Leute Wissenswertes über so charakteristische Dinge für die Stadt Zehdenick erfahren wie die Produktion von Steinen in den zahlreichen Ziegeleien und die Binnenschifffahrt. Weitere markante Punkte seien zum Beispiel die Havelbrücke, die Kirche, das Amtsgericht und auch das Kloster. Mehr solle aber noch nicht verraten werden, damit Spannung und Vorfreude auf die Rundgänge erhalten bleiben. „Zehdenick verfügt über ausreichend Potenzial für derartige Stadtführungen“, ist Carsten Dräger felsenfest überzeugt. Das gelte sowohl für die Zahl der Sehenswürdigkeiten als auch für die Zahl der Urlauber und Tagestouristen. Er wolle den Leuten jedenfalls ein ausgewogenes Bild von Zehdenick zeigen, sagt Carsten Dräger. In diesem Zusammenhang kritisierte der 56-Jährige am Donnerstag bei der Ankündigung seiner Stadtführungen die Darstellung Zehdenicks durch Moritz von Uslar. Der Journalist und Autor habe in seinen Büchern „Deutschboden“ und „Nochmal Deutschboden“, so Carsten Dräger, eine für seinen Geschmack sehr einseitige Betrachtungsweise an den Tag gelegt. Er dagegen wolle Zehdenick nicht darauf reduzieren, was seit Wende alles nicht getan wurde.

Anmeldungen in der Tourist-Information oder bei Carsten Dräger

Anmeldungen für die Stadtführungen sind ab sofort bei der Tourist-Information im Rathaus Zehdenick möglich. Kurzentschlossene könnten sich dort auch noch kurz vor Beginn der Führungen registrieren lassen. Und je nach Teilnehmerzahl sei es sogar möglich, auch spontan Leute zu den Führungen mitzunehmen. Bis zu einem Alter von 14 Jahren sei der Rundgang kostenfrei. Ansonsten seien pro Person fünf Euro zu entrichten. Über eine Provision sei der Fremdenverkehrsverein Zehdenick an den Einnahmen beteiligt.

Von Bert Wittke