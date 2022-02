Stadtführungen durch Zehdenick mit dem Ratsherren sehr beliebt

Zehdenick

An erfolgreichen Veranstaltungsangeboten festhalten will die Tourist-Information Zehdenick. Wie die beiden Mitarbeiterinnen Elisabeth Kluge und Grit Kutsch bei einem Rückblick auf das vergangenen Jahr sagten, seien die 2021 erstmals in Zehdenick angebotenen Stadtführungen sehr gut angenommen worden.

Eintauchen in die Geschichte der Stadt

„Es hat von allen Seiten positive Rückmeldungen und ganz doll viel Lob gegeben“, versichert Elisabeth Kluge.Deshalb wolle man die historischen Stadtrundgänge dieses Jahr unbedingt fortsetzen. In Partnerschaft mit der Tourist-Information des Fremdenverkehrsvereins Zehdenick e. V. wird deshalb Historiker Carsten Dräger, der selbst gebürtiger Zehdenicker ist, als Ratsherr im historischen Gewand auch 2022 wieder Gäste und Einheimische herzlich dazu einladen, mit ihm in die wechselvolle Geschichte der Havelstadt einzutauchen. In diesem Zusammenhang können sich die Teilnehmer bei einem informativen, spannenden, kurzweiligen und zugleich amüsanten Stadtspaziergang auf den Spuren historischer Orte und Persönlichkeiten Zehdenicks wandeln. Dabei wird auch die eine oder andere zum Nachdenken und Schmunzeln anregende Anekdote zu Gehör kommen.

Im April geht es los

Treffpunkt zu den Stadtführungen ist jeweils auf dem Marktplatz. Die Rundgänge dauern zwischen einer und eineinhalb Stunden. Pro Person sind dafür fünf Euro zu entrichten, Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren können kostenlos teilnehmen. Die Veranstaltungsreihe soll im April dieses Jahres starten. Erste Termine sind der 2., 16. und 24. April, der 7., 21. und 26. Mai sowie der 5., 18. und 26. Juni 2022 sowie der 2., 16. und 30. Juli.

Voranmeldungen in der Tourist-Information oder bei Carsten Dräger

Voranmeldungen sind in der Tourist-Information unter der Nummer 03307/28 77 oder touristinfo@havelstadtzehdenick.de möglich. Interessenten können sich aber auch direkt an Carsten Dräger wenden, Telefon: 033083/8 02 01.

Der Schulzendorfer bietet Stadtrundgänge auch in Fürstenberg und Gransee an.

Von Bert Wittke