Starke Erscheinung: Marcel Buß ist seit sieben Jahren Familienhelfer

Zehdenick

Der Mann ist groß und kräftig, seinen Händen sieht man an, der kann zupacken. „Schließlich habe ich mal Maurer gelernt, mit 23 Jahren Opas Haus für meine kleine Familie auf Vordermann gebracht und schraube mit Leidenschaft an Autos“, berichtet Marcel Buß. Doch der 40-jährige Familienvater braucht für seinen aktuellen Beruf als Erzieher und im speziellen Familienhelfer auch viel Fingerspitzengefühl und Lebenserfahrung. Viele Jahre hat er in einem Kinderheim gearbeitet, seit sieben Jahren ist er Familienhelfer im Auftrag vom Jugendamt Uckermark und der Volkssolidarität Oberhavel. Dabei hat er nicht nur mit benachteiligten, sogar verstörten oder gewaltbereiten Kindern zu tun, sondern auch mit den Eltern. Marcel Buß hat schon in Familien gearbeitet, in deren Wohnung es weder Wasser noch Strom und wenig zu essen gab.

Helfer sind auch nachts zu erreichen

„Da muss der Kinder- und Jugendnotdienst eingreifen“, sagt er hörbar energisch. Die Helfer dort sind auch nachts zu erreichen. Marcel Buß hat kein empfindliches Gemüt, erlebt Respekt von eigentlich Respektlosen. Und er hilft mit Zuspruch und Überzeugungskraft auch den Frauen, die ihren Job oft sehr schwernehmen und die Sorgen mit nach Hause schleppen. Dass er zum Beispiel mit Schulschwänzern leichtes Spiel hat, ist gewiss seiner Erscheinung und vielleicht auch den Tattoos zu verdanken. Seit Anfang März gibt es eine Mutter-und-Kind-Einrichtung in Pinnow. „Was lange währt ist gut geworden“, flachst Buß. Er hilft gerade beim Möbel schleppen für eine ähnliche Zuflucht in der Sozialstation Zehdenick.

Freude über gute Erfolge

Marcel Buß freut sich über Erfolge seiner Arbeit, klopft jungen Menschen, die die Kurve kriegen, gern auf die Schultern. Und erzählt auch mal von seinem eigenen, erfüllten Familienleben. Da ist zum Beispiel der 14-jährige Erstgeborene, der offenbar die Pubertät weiträumig umfährt und auch in der Schule und unter Freunden keine Probleme hat; auch, weil er groß und stark ist!

Von Ina Nehls