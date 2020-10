Steffen Carls neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Zehdenick

Zehdenick

Die Stadtwerke Zehdenick haben einen neuen Geschäftsführer. Steffen Carls, bisher Technischer Leiter der Stadtwerke Velten, hat zum 1. Oktober die Leitung des Strom- und Gasversorgers übernommen. Der 49-Jährige löst Uwe Mietrasch ab, der die Stadtwerke Zehdenick rund zwölf Jahre lang geleitet hat. Uwe Mietrasch hatte bereits zu Jahresbeginn seinen Abschied angekündigt und will sich künftig einer neuen Aufgabe zuwenden, über die aber auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher informiert wurde.

Neuer Geschäftsführer regional gut verwurzelt

Zehdenick Bürgermeisters Bert Kronenberg (parteilos) war am Freitagvormittag in die alte Industriemühle in der Schleusenstraße, Sitz der Stadtwerke Zehdenick GmbH, gekommen, um dem neuen Geschäftsführer zum Start seines neuen Jobs einen Blumenstrauß zu überreichen. Steffen Carls, so sagte der Bürgermeister, habe sich am Ende eines neunmonatigen Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens durchgesetzt. Er freue sich darüber, zumal der 49-Jährige hier regional gut verwurzelt sei und über einen reichen Erfahrungsschatz verfüge.

Erfahrungen aus ähnlichen Tätigkeiten in Oranienburg und Velten

Steffen Carls, der Ingenieur für Umweltverfahrenstechnik und Betriebswirt ist, war seit 2017 Technischer Leiter der Stadtwerke Velten. Zuvor hatte er 18 Jahre lang für die benachbarten Stadtwerke Oranienburg gearbeitet, unter anderem als Geschäftsführer der Erdgastochter und als Prokurist des Gesamtunternehmens. Nun übernimmt er die Leitung der Stadtwerke in Zehdenick, die zu 74,9 Prozent im Besitz der Gelsenwasser AG in Gelsenkirchen ( Nordrhein-Westfalen) sind. Die Stadtwerke bieten in der Region Strom, Gas und Wärme an. Mit knapp 40 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen zuletzt einen Jahresumsatz von rund 5,5 Mio. Euro.

Bert Kronenberg gab am Freitag der Hoffnung Ausdruck, dass die Stadtwerke Zehdenick GmbH unter der Leitung von Steffen Carls auch weiterhin ein verlässlicher, kostengünstiger und kompetenter Partner für eine zukunftsträchtige Entwicklung der Stadt sein werden.

Uwe Mietrasch steht Steffen Carls noch eine Zeit zur Seite

Wie Steffen Carls sagte, wolle er die kommenden Wochen nutzen, um zunächst das Unternehmen genau kennenzulernen und sich ein umfängliches Bild von der Stadtwerken Zehdenick zu machen. Dabei werde ihm sein Vorgänger Uwe Mietrasch, so sei es vereinbart worden, zur Seite stehen. Vorrangige Aufgabe werde es sein, so Steffen Carls, die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas unter den sich ständig wechselnden Rahmenbedingungen zu sicher, die geforderte Energiewende hinzubekommen und die Versorgungsnetze zu dezentralisieren.

Steffen Carls wurde in Berlin geboren und ist 1998 nach Oranienburg gezogen. Er lebt seit 30 Jahren in einer Lebenspartnerschaft und hat einen Sohn (19) sowie eine Tochter (8).

Von Bert Wittke