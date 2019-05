Zehdenick Mildenberg - Tanz vor Industriekulisse Tanzen mitten in der Feldbahnschau – das geht beim Tanz-Event „Work-it-out“ des Kulturnetzwerkes der Industriedenkmäler (Erih). Im Ziegeleipark Mildenberg waren am 1. Mai 58 Teilnehmer dabei.

Choreographie und Musik für das Work-it-out am 1. Mai sind an 40 Standorten in Europa identisch – so wie hier im Ziegeleipark Mildenberg. Quelle: Uwe Halling