Neuruppin

Es sei sehr sehr schlimm, dass Mohammed gestorben sei, ließ sich Ramin R. am Dienstag vor Gericht ein. Er soll am 5. Mai dieses Jahres einen Mitbewohner der Unterkunft für Asylsuchende in Zehdenick ( Oberhavel) erstochen haben. Nun muss sich der 30-Jährige aus Afghanistan wegen Totschlags vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verantworten.

Angeklagte beschreibt sich als friedliebend

Er habe viele schlaflose Nächte wegen dieser Tat. Er würde sich als ruhige und friedliche Person beschreiben, die Konflikten aus dem Weg geht. Mit seinem Opfer verband ihn , wie er sagte, kein freundschaftliches Verhältnis. Es gab auch kleinere Reibereien wie über schmutziges Geschirr in der Gemeinschaftsküche. Er habe dann lieber den Mund gehalten. „Ich hatte Angst vor Mohammed und wollte keinen Streit.“ Er habe von dessen Vorstrafe wegen einer Gewalttat gewusst. Doch am Tatabend sei es zum folgenschweren Streit gekommen. „Es stimmt, dass ich mindestens einmal zugestochen habe. Ich wollte ihn aber nicht töten“, sagte der Angeklagte.

Gereizte Stimmung im Asylbewerberheim

Wie er ausführte, herrschte bereits Tage zuvor in der Unterkunft eine gereizte Stimmung, hervorgerufen zum einen durch den Fastenmonat Ramadan. Zum anderen hatten manche Bewohner, darunter der Angeklagte, ihren Job wegen Corona verloren.

Abends eskalierte es dann in der Küche. Ursache war das dreckige Geschirr, dass Mohammed wieder einmal hatte stehen lassen. „Wir schaukelten uns gegenseitig hoch“, sagte der Angeklagte. Sein Gegner habe angefangen, mit einem Rohr auf ihn einzuschlagen. Immer wieder und mit voller Wucht, so dass das Rohr zerbrochen sei. Außerdem habe Mohammed ihn als Hurensohn beschimpft und gedroht, ihn im Schlaf zu überfallen. Er habe so laut geschrien, dass andere Bewohner gekommen, sie getrennt und in ihre Zimmer verbracht hätten.

Angeklagter hatte Angst vor dem späteren Opfer

„Ich hatte Angst, er könne nachts in mein Zimmer kommen. Ich wusste, wozu er fähig ist“, sagte der Angeklagte. Heute wisse er es besser, er hätte die Polizei rufen sollen. Aber in Afghanistan traue man der Polizei nicht.

Er habe sich mit Mohammed aussprechen wollen und sei deshalb zu ihm gegangen. „Das war keine rationale, sondern eine Bauchentscheidung.“ Beim Rausgehen habe er ein kleines Messer da liegen sehen und es eingesteckt. Damit wollte er nach eigenen Angaben nur erreichen, dass der andere mit ihm redet. „Das Messer sollte ihn beeindrucken und ihn davon abhalten, mich wieder anzugreifen.“

„Ich wollte ihn nicht töten“

Der Plan ging nicht auf. Kaum in dem anderen Zimmer habe Mohammed ihm sofort mit dem Rohrstück auf den Kopf geschlagen. Er habe eine Platzwunde erlitten. Das Blut sei ihm übers Gesicht gelaufen, so dass er kaum mehr etwas habe sehen können. Der andere habe immer weiter auf ihn eingeschlagen. Er habe versucht, die Schläge abzuwehren und dabei müsse er ihn in den Arm gestochen haben. „Er war wie besessen, beleidigte und schlug mich weiter.“ Als er schließlich auf dem Boden gelegen habe, habe er blind zu gestochen. „Ich wollte ihn nicht töten, sondern nur seine Angriffe abwehren.“ Das Opfer ließ von ihm ab. Es verblutete in kurzer Zeit. „Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so schnell sterben kann“, so der Angeklagte.

Seit 2016 in Zehdenick

Er war sich aber sicher, dass ansonsten Mohammed ihn getötet hätte. Aber „ich wünschte, ich könnte alles rückgängig machen.“ Zwischendurch musste Ramin R. in seinen Ausführungen innehalten, so ergriffen war er. Noch nie stand er vor Gericht. Dabei will er nach eigenen Aussagen nur „ein bescheidenes Leben“, zusammen mit seiner Verlobten. 2015 entschied er sich, sein Heimatland zu verlassen. Seine hoffnungsvolle Karriere als Radrennfahrer habe durch die Taliban ein Ende genommen: Sie hätten die Sportbekleidung nicht toleriert. Über die Türkei kam er nach Deutschland. Seit Anfang 2016 lebt er in Zehdenick.

Am 11. November wird die Verhandlung mit Zeugen fortgesetzt.

Von Dagmar Simons