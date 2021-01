Zehdenick

„Es war ein trauriger Abend und es ist eine traumatische Erinnerung“, sagte Ramin R. am Donnerstag. Der Abend des 5. Mai vergangenen Jahres, an dem er seinen Mitbewohner Mohammed S. mit einem Messer tödlich verletzte.

Seit dem 3. November muss sich der 30-Jährige aus Afghanistan wegen Totschlags vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. 2015 entschloss er sich, seine Heimat zu verlassen, in der er 2009 das Abitur ablegte und eigentlich Physik studieren wollte, wie er sagte.

Angeklagter bekräftigt seine Notwehrsituation

Ramin R. war von Beginn an geständig, schilderte am Donnerstag nochmals die Auseinandersetzung mit dem später Getöteten. „Es kam zum folgenschweren Streit. Es stimmt, dass ich mindestens einmal zugestochen habe“, hatte er am ersten Verhandlungstag gesagt. Allerdings sofort eingeschränkt, dass er Mohammed S. nicht habe töten wollen, sondern sich nur gegen dessen Schläge mit einem Rohr habe wehren wollen.

Das bestätigte er nun erneut. Sein Verteidiger erklärte dazu, sein Mandant habe versucht, sich an weitere Details zum Geschehen zu erinnern. Es stimme, dass Ramin R. nicht bereit gewesen sei, an einer Fallrekonstruktion teilzunehmen. Der Angeklagte habe alles ihm mögliche zur Aufklärung beigetragen. Das Geschehen nachzuspielen, „Das kann er nicht“. Aber seine Schilderung stimme mit der Spurenlage überein, auch die Rechtsmedizinerin habe seine Version für möglich gehalten.

Angeklagter hat nach eigenen Angaben nicht viel mitbekommen

An dieser Stelle gebot der Vorsitzende Richter dem Verteidiger Einhalt. Das sei ein vorweg genommenes Plädoyer und nicht zulässig an dieser Stelle des Verfahrens. Anschließend kam der Angeklagte noch einmal zu Wort.

Er könne das Geschehene nicht detailliert schildern. „Ich konnte weite Teile des Angriffs nicht sehen, weil mir Blut ins Auge lief.“ Nachdem der andere ihm ein Rohr über den Kopf geschlagen habe. „Ich kann nichts nachstellen, weil ich meinen Kopf nach unten gehalten habe.“

Getöteter war wohl gewaltbereit

„Dass der Getötete ein durchaus gewaltbereiter Mensch war, ist wohl im Laufe der Verhandlung klar geworden“, sagte der Vorsitzende Richter. Dass zeigt auch ein Vorfall aus einer Unterkunft in Hennigsdorf vor einigen Jahren.

Wie ein Zeuge am Donnerstag berichtete, kam es dort zwischen Mohammed S. und seinem damaligen Zimmermitbewohner zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf Mohammed S. den anderen mit einem Messer verletzte. Dafür war er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ramin R. dagegen sei noch nie wegen Aggressivität aufgefallen. Auch im Gefängnis verhalte er sich tadellos, so sein Verteidiger.

Das Gericht erteilte noch rechtliche Hinweise. Danach könnte die angeklagte Tat möglicherweise auch als ein minder schwerer Fall des Totschlags oder als Körperverletzung mit Todesfolge gewertet werden – mit einem weitaus niedrigeren Strafrahmen.

Am 15. Januar werden die Plädoyers erwartet.

