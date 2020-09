Überraschungsparty zum 60. Hochzeitstag in Klein-Mutz

Klein-Mutz

„Wir wollten gar nichts machen“. Aber als der restaurierte Wolga vorfuhr, mussten Ingeborg und Hans-Jürgen Schulz einsteigen und mitfahren. Enkelin Sarah hatte am vergangenen Sonnabend nicht nur das Auto organisiert, sondern auch alles andere rund um die diamantene Hochzeit ihrer Großeltern. „Derselbe Ort, aber eine andere Location“, kommentierte Hans-Jürgen Schulz knapp. Am 24. September 1960 hatten sich die beiden das Ja-Wort gegeben und mit rund 60 Gästen in der Gaststätte in Klein-Mutz gefeiert. Die gibt es heute nicht mehr – aber der Thomashof war ein mehr als würdiger Ersatz.

Enkelin erinnert sich an schöne Kindheit

„Die Überraschung ist ihr wirklich gelungen“, sagten beide am Sonnabend. Geahnt haben sie nichts von dem, was ihre Enkelin auf die Beine gestellt hat. Wobei eine Zeit lang unklar war, ob die Feier im Corona-Jahr überhaupt möglich sein würde. „Sowie der Lockdown zu Ende war, habe ich mit dem Organisieren begonnen“, erzählt Sarah Zachert. Sie erinnert sich noch gut, wie ihre Oma sie von der Kita abgeholt hat. Mit dem Minifahrrad und immer mit etwas Leckerem dabei. Oder die Sonntagsessen. Petersilienkartoffeln, Gemüse und ein leckerer Braten – kochen kann Ingeborg Schulz gut. Und für die Familie macht man das auch gerne. „Unsere Wünsche sind alle erfüllt“, sagen beide mit Blick auf die Angehörigen. Zwei Kinder hat die Ehe hervorgebracht. Dazu kommen zwei Enkel und drei Urenkel. „Alle sind gesund und vernünftig geworden“, schmunzelt Ingeborg Schulz. Mehr könne man sich nicht wünschen.

Kennenlernen im Januar 1960

Kennen gelernt haben sich beide in der Verwaltungsschule nahe Brandenburg im Januar 1960. Als Kinder mussten sie Not, Entbehrungen und Schmerz des Kriegsendes miterleben. Der Vater von Hans-Jürgen Schulz gilt bis zum heutigen Tag als verschollen. Nach der Schulzeit waren beide beim Rat der Stadt beschäftigt – sie in Zehdenick, er in Eisenhüttenstadt. Zur Ausbildung wurden sie nach Brandenburg geschickt. „Da haben wir uns dann kennengelernt“, sagt er. Dass sie gesund sind und noch alles alleine bewältigen können, freut beide am meisten. Dass dies mit Anfang 80 nicht selbstverständlich ist, wissen sie. „Wir bieten auch immer wieder Hilfe an, aber sie wollen nicht“, lacht Enkelin Sarah. Haus, Garten und was sonst anfällt – sie machen es selbst und das gerne.

Viele gemeinsame Reisen

Neben der Arbeit hat es die beiden immer wieder in die Welt hinaus gezogen. Zu DDR-Zeiten waren es hauptsächlich die damaligen Ostblockstaaten, die sie bereisten. Polen, Ungarn und die Sowjetunion besuchten sie, und das am liebsten als Camper. Nach der Wende, als sich die Grenzen öffneten, ergaben sich andere Möglichkeiten. Israel, Mexiko und Marokko gehörten zu den Ländern, die sie nach 1990 besuchten. Heute ist das Fernweh gestillt.

Immer wieder zusammengerauft

„Wir sind einfach froh, noch zu zweit zu sein“, sagen die beiden, wohl wissend, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich gebe es in 60 gemeinsamen Jahren nicht nur gute Laune. „Und dann kann es sein, dass man auch mal ein paar Tage nicht miteinander redet“, lacht Hans-Jürgen Schulz. Wichtig sei aber, dass man sich wieder zusammenrauft. „Und das haben wir wohl geschafft“, bekräftigt Ingeborg Schulz.

Zehdenicks Bürgermeister kam zum Gratulieren

Neben den – heute längst erwachsenen – Blumenkindern von der Hochzeit, Familie und engen Freunden freuten sich die beiden Jubilare auch über den Besuch von Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg, der zu den Gratulanten gehörte. Auch ein Werk von Enkelin Sarah. Dieser Tag, waren sich die beiden recht aufgeregten Jubilare vollkommen einig, sei ihr wirklich gut gelungen.

Von Björn Bethe