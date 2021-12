Ulrich Drewin aus Zehdenick – Sammler, Autor, Ehrenamtspreisträger

Zehdenick

Ulrich Drewin hat eine ganz große Leidenschaft – er sammelt. „Hauptsächlich Münzen“, sagt der 81-Jährige, der ein waschechter Zehdenicker ist. Ich wurde in der zweiten Etage des Hauses Berliner Straße 4 geboren“, verrät er. „Heute ist das die Berliner Straße 6.“ Bis 1955 besuchte er die Karl-Marx-Schule in der Hospitalstraße, um anschließend den Beruf des Elektromonteurs zu lernen. Dann war er etliche Jahre auf Montage, hat viel in Ziegeleibetrieben der Region gearbeitet, die seinerzeit modernisiert wurden. Schließlich gehörte er 20 Jahre zur Firma Funk, die in der Zehdenicker Mühlenstraße ihren Sitz hatte. Zur Jahrtausendwende konnte er in den Ruhestand gehen. Da war er 60 Jahre.

Ein Ulrich Drewin kann die Hände jedoch nicht in den Schoß legen. Schließlich ist er ein ewiger Sammler, unheimlich geschichtsinteressiert und bestrebt, seine Mitmenschen an dem Wissen über die Vergangenheit seiner Heimatregion in Form von diversen Publikationen teilhaben zu lassen.

Der gebürtige Zehdenicker ist ein leidenschaftlicher Sammler und bekommt auch viele historische Zeitzeugnisse angeboten. Quelle: Uwe Halling

Als 1968 der Zehdenicker Münzverein gegründet wurde, trat er dort einen Monat später ein. Bis 2008, insgesamt 28 Jahre lang, hatte er den Vereinsvorsitz inne. Als sich vor drei Jahren niemand fand, der dem Verein vorstehen wollte, kehrte auf den Posten des Vorsitzenden zurück. „Zweimal im Jahr veranstalten wir eine Sammlerbörse“, sagt Ulrich Drewin. Seit der Wende nenne sich der Verein „Zehdenicker Münzfreunde“. Die Sammelleidenschaft hat den Zehdenicker viel unterwegs sein lassen - auf Börsen und Sammlertreffs. Sein Hauptaugenmerk hat er dort auf Münzen gelegt, aber er hält zudem auch immer nach alten Fotos und Ansichtskarten von Zehdenick Ausschau. Von letzteren besitz er inzwischen rund 2000 Stück. Die Historie deiner Heimat hat Ulrich Drewin schon immer brennend interessiert, weshalb er in den 1990er-Jahren begann, sich im Stadtarchiv durch die Bände des „Zehdenicker Anzeigers“ seit 1948 zu kämpfen. Dabei hat er nicht nur interessiert gelesen und alles aufgesogen, was er bis dato noch nicht wusste. Und er hat sich Passagen abgeschrieben oder kopiert. Im Hinterkopf hatte er dabei immer, das eine oder andere Thema aufgreifen und publizieren zu wollen.

Margitta Gatzke: Nun bist du mit Schreiben an der Reihe

„Zum Schreiben gebracht hat mich Frau Gatzke“, erinnert sich Ulrich Drewin. Margitta Gatzke, Jahrgang 1956, ist ebenfalls in Zehdenick geboren und aufgewachsen und eine profunde Kennerin der Lokal- und Regionalgeschichte ihrer Heimat. Sie habe ein Buch über die Geschichte ihrer Stadt zu DDR-Zeiten herausgegeben und anschließend zu Ulrich Drewin gesagt: „Nun bis du mit dem Schreiben an der Reihe.“ Und Ulrich Drewin hat sich auch gar nicht lange bitten lassen. 2003 hat er die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Zehdenick „ergänzt und überarbeitet“, wie er es bezeichnet. Das sei gewissermaßen sein Erstlingswerk gewesen. Viele weitere Veröffentlichungen folgten, wie „Zehdenick – Stadt des guten Tons“ (2005), „Zehdenick- Zeitsprünge (2007), „Templin- Perle der Uckermark“ (2012), „Chronik der Schützengilde Zehdenick“ (2011), „Chronik des Isolierwerks Zehdenick 1921 - 1990“ (2016), „Eine Artikelserie des Zehdenicker Anzeigers 1900 – bis 1909“ (2016), „Kneipen, Gasthöfe, Restaurants, Hotels & Cafés 1900 – 2015“ (2016), „Geschichtliche Beiträge zum 800jährigen Stadtjubiläum (2016), „Zehdenick – Stadt an der Havel“ (2013) und „Handwerk & Gewerbe in Zehdenick 1900 bis 2016 (2017).

Aktuelles Werk hat 480 Seiten und zahlreiche Bilder

Das aktuellste Werk von Ulrich Drewin heißt „Zehdenick und Umgebung 1877 – 2020“. Das Werk hat nicht weniger als 480 Seiten und ist mit unheimlich vielen Bilder gespickt – in Schwarz-Weiß, viele aber auch in Farbe. „Und da kommen auch viele kleinere Orte aus der Region rund um Zehdenick vor“, unterstreicht der Autor. Die meisten Bilder seien zuvor noch nie veröffentlich worden. Orten wie zum Beispiel Burgwall, Bergsdorf oder Falkenthal seien teilweise bis zu 30 Seiten gewidmet. In diesem Zusammenhang möchte sich der 81-Jährige ganz herzlich bei all jenen Mitmenschen bedanken, die ihm geholfen und zugearbeitet haben, wie zum Beispiel Rosel Zurth aus Bergsdorf. Von ihr habe er unter anderem sehr viele Hochzeitsbilder sowie Fotos der freiwilligen Feuerwehr erhalten.

Noch 25 Exemplare erhältlich

Der Löwenanteil des Buches ist natürlich Zehdenick gewidmet – „insgesamt 197 Seiten“, so Ulrich Drewin. Die erste Auflage von 50 Exemplaren (Einzelpreis: 55 Euro) sei bereits vergriffen, weshalb sich Ulrich Drewin um Nachschlag bemüht hat. Inzwischen ist von den 50 Exemplaren der zweiten Auflage auch bereits wieder die Hälfte vergriffen. Aber 25 Exemplare hat der Zehdenicker noch bei sich daheim. Wer also noch nach einem Passenden Weihnachtsgeschenk sucht, sollte mal einen Abstecher zu Ulrich Drewin machen oder bei ihm anrufen. Und auch von einigen anderen seiner Publikationen sind noch Exemplare erhältlich. „Bei Bedarf liefere ich auch nach Hause“, verspricht der Autor, der bei ganz vielen Zehdenickerinnen und Zehdenickern längst kein unbeschriebenes Blatt ist. Dazu hat auch seine regelmäßige Teilnahme an den im Jahr 2000 ins Leben gerufenen Zehdenicker Kulturwochen beigetragen, bei denen er etliche seine Bücher vorgestellt und auch viele Lichtbildervorträge gehalten hat.

Material für das Stadtarchiv

Momentan arbeitet Ulrich Drewin an keinem neuen Buch. Aber er hält natürlich stets die Augen nach neuen Sammlerstücken und historischem Material zu Zehdenick Ausschau, was seiner Frau Edith allein schon aus Platzgründen in den heimischen vier Wänden etwas Sorge bereitet. Deshalb ist Ulrich Drewin auch dabei, sein Archiv aufzuräumen und sich von einigen Dingen zu trennen. Zum Beispiel von Aktenordnern über die Ziegeleigeschichte und über Zehdenicker Firmen seit der Jahrhundertwende sowie von Dia-Sammlungen. „Das bekommt alle das Stadtarchiv“, sagt der Zehdenicker, der als Kind auch mal mit dem Sammeln von Briefmarken begonnen hat, seine beachtliche Sammlung aber inzwischen „lange verhökert hat“, wie er sagt.

Ulrich Drewin an seinem Arbeitsplatz im Keller des Hauses. Quelle: Uwe Halling

Ulrich Drewins Arbeitsplatz sind vor allem zwei Räume im Keller. Dort stapeln sich Aktenordner, Bücher, Zeitungsausschnitte und Fotos. Und dort steht auch sein Computer, den er inzwischen um einen Scanner und einen Laptop erweitert hat und an dem er recherchiert, archiviert und auch schreibt, was ihm, wie er versichert, immer noch ganz viel Spaß macht. „Der Tag beginnt bei mir immer mit der Zeitungsschau“, sagt der 81-Jährige. Und dann schaue er in der Regel bei Ebay vorbei, ob es dort zufällig neue Sammlerstücke zu holen gibt.

Im Garten kann Ulrich Drewin vom Recherchieren und Schreiben entspannen. Quelle: Uwe Halling

Durch Zufall ist Ulrich Drewin an verschollen geglaubte Filmaufnahmen von der Jahrhundertfeier des Zehdenicker Schiffervereins aus dem Jahr 1929 gelangt. Inzwischen gibt es von den Stummfilmaufnahmen, deren rechte Ulrich Drewin besitzt, eine 15 Minuten lange DVD, die bei ihm ebenfalls käuflich erworben werden kann (20 Euro). „Sagen Sie den Leuten, dass sie gerne Bücher oder die DVD bei mir als Weihnachtsgeschenk erwerben können“, wünscht sich Ulrich Drewin. Und wer alte Münzen, Orden hat, oder auch historische Fotos und Ansichtskarten von Zehdenick möge sich ebenfalls melden. Ja, sie bricht eben immer wieder durch, die unglaubliche Sammlerleidenschaft des 81-Jährigen, der aber zugleich auch immer gern bereit ist, seine Schätze anderen zu zeigen und sein Wissen mit interessierten Leuten zu teilen. Die Stadt Zehdenick weiß jedenfalls sehr gut, was sie an Ulrich Drewin hat und zeichnet ihn dieses Jahr mit dem Ehrenamtspreis aus. Glückwunsch!

