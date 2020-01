Zehdenick

Am Mittwochabend (8. Januar) gegen 19:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes in der Grünstraße in Zehdenick. Beim Befahren des Parkplatzes fuhr der 58-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW in einem Moment der Unaufmerksamkeit frontal gegen eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug blieb weiterhin fahrbereit. Die Laterne wurde beschädigt, blieb jedoch funktionsfähig. Am Pkw und an der Laterne entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Von MAZonline