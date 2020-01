Zehdenick

Bei den Stadtwerken in Zehdenick wird eine neue Geschäftsführung gesucht. Das ist am Dienstag bekannt gegeben worden.

Der langjährige Geschäftsführer Uwe Mietrasch wird sich Mitte des Jahres 2020 neuen Aufgaben widmen und hat den Aufsichtsrat bereits vor dem Jahresende um die Einleitung eines Ausschreibungsverfahrens für die Suche nach einer neuen Geschäftsführung gebeten, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung der Zehdenicker Stadtwerke.

Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg und Mathias Dierkes, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtwerke, äußerten Bedauern über Mietraschs Entscheidung: „Herr Mietrasch übernahm das Ruder der Stadtwerke in Zeiten einer existenziellen Krise und hat das Schiff nach und nach in ruhige Fahrwasser gesteuert“, sagte Mathias Dierkes. „Wir haben es zu einem guten Teil ihm zu verdanken, dass das Unternehmen seine Leistungen und Dienste bis heute in der bewährten Qualität der Stadt und ihren Bürgern zur Verfügung stellen kann. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird“, kommentierte der Aufsichtsratsvorsitzende den Schritt.

Gut elf Jahre führte Uwe Mietrasch die Geschicke des Unternehmens. „Der Abschied aus Zehdenick fällt mir schwer, und ich werde meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr vermissen“, sagte er. „Aber ich spüre auch, dass es für mich langsam an der Zeit ist, sich neuen Herausforderungen zu widmen.“

Von MAZonline