Verlegung einer Haltestelle in Zehdenick: Bürgermeister zieht Vorlage zurück

Zehdenick

Eigentlich sollte der Bürgermeister per Beschluss der Stadtverordneten beauftragt werden, die Bushaltestelle in der Verlängerten Ackerstraße stillzulegen und einen Rückbau vorzunehmen. Die Stadt Zehdenick wollte die beidseitig vorhandenen Bushaltestellen in der Verlängerten Ackerstraße an die Castrop-Rauxel-Allee verlegen. Im Ergebnis einer angeregten Diskussion über diesen Tagesordnungspunkt zog Verwaltungschef Bert Kronenberg die Beschlussvorlage schließlich zurück. Denn zu diesem Thema gibt es, wie deutlich wurde, noch erheblichen Redebedarf. Wie Karl-Heinz Jünger, langjähriger Leiter der Exin-Oberschule, aufmerksam machte, sei mit den drei Bildungseinrichtungen, die von dem Beschluss betroffen wären (Exin-Oberschule, Förderschule, Oberstufenzentrum) im Vorfeld nicht Rücksprache gehalten worden.

Die Meinungen von Schülern zur beabsichtigten Verlegung der Bushaltestelle, so die Stadtverordneten, müssten ebenfalls gehört werden. Quelle: MAZ (Archiv)

Andernfalls wäre deutlich geworden, dass Bushaltestellen in der Castrop-Rauxel-Allee ein erhöhtes Gefahrenpotenzial in sich bergen. Schon deshalb, weil Schüler gezwungen seien, die viel befahrene Bundesstraße zu überqueren. Zudem seien die Zeiten zwischen Busankunft und Unterrichtsbeginn beziehungsweise Unterrichtsende und Busabfahrt schon jetzt knapp bemessen. Mit der angedachten Verlagerung würden sich die Wege für die Schüler verlängern und das Zeitproblem so größer werden. Das Thema schreie geradezu danach, die in der Hauptsatzung festgeschriebene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Vorfeld kommunalpolitischer Beschlüsse anzuwenden.

Von Bert Wittke