Zehdenick

Eine 66-Jährige wurde am späten Dienstagnachmittag in Zehdenick leicht verletzt, als sie gegen 17.55 Uhr in der Berliner Straße mit einem Pkw Opel kollidierte. Zuvor hatte dessen 61-jähriger Fahrer mit seinem Fahrzeug die Berliner Straße befahren. Als er schließlich von dieser abbiegen wollte, übersah er die 66-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Der Pkw stieß mit der 66-Jährigen zusammen, die sich dabei leichte Verletzungen zuzog und daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Beamten ermitteln nun im Fall der fahrlässigen Körperverletzung.

Von MAZonline