Viel „Sitzefleisch“ beim Mopedtreff in Kurtschlag erwartet

Kurtschlag

Mit knapp 20 Männern und Frauen sitzen die Mitglieder der Simsonfreunde Bergsdorf im benachbarten Ortsteil Kurtschlag und planen das mittlerweile vierte Simson- und MZ-Treffen. Auf dem Tisch stehen Kaffeekannen und Kuchenbleche, es darf zugelangt werden. Jennifer Koch, Chef-Planerin, sitzt neben der Tafel und geht ihre Liste durch. „Wir brauchen noch Kuchenbäcker für das Treffen. Zupfkuchen, Bienenstich, Papageien-, Zitronen- und Streuselkuchen haben wir schon.“ Sofort gehen ein paar Hände nach oben und weitere Bleche werden angekündigt.

Mehr als 1000 Besucher erwartet

Mit dem Kuchenverkauf wird ein Teil des Festes refinanziert. Und außerdem werden in diesem Jahr mehr Besucher erwartet. „Wir wollen die 1000er-Marke knacken“, sagt sie. Unter anderem deshalb wird das Treffen erstmals in Kurtschlag ausgerichtet. Das Gelände in der Rübengasse ist großzügig, eine Baracke sowie rund 1,5 Hektar Fläche können genutzt werden. Ein guter Ort, auch weil viele Mitglieder der Simsonfreunde dort zu Hause sind.

Besucher ab zwölf Jahren zahlen einen Euro Eintritt. „Die Kasse machen Sabrina und Franziska“, teilt Jennifer Koch weitere Aufgaben zu. „Ordner und Einweiser sind Dirk, Benno und Ingo. Marcus und Andrea übernehmen den Verkauf von Kaffee und Kuchen.“ Sie selbst wird vorwiegend am Einlass zu finden sein, zwischendurch immer mal in den Toiletten und an den Mülleimern nach dem Rechten sehen.

Johannes Koch ist Zweiradfan mit Leib und Seele und hat das Treffen ins Leben gerufen. Quelle: Uwe Halling

Aufgebaut wird am Freitagnachmittag, 20. Mai. Am Eventtag, 21. Mai, sind Besucher ab 11 Uhr willkommen. „Für die Kinder haben wir noch eine Hüpfburg organisiert und eine Torwand.“

An den Nachwuchs gedacht

„Na klasse“, grinst ihr Mann Johannes Koch bei dieser Ankündigung seiner Frau. „Schön mit den Bällen nach den Mopeds rumschießen. Ganz großes Kino.“ Er sei halt immer etwas übervorsichtig, meint die „Bessere Hälfte“ mit liebevollem Blick. Aber natürlich sollen die Kinder auch auf ihre Kosten kommen und dafür wird ein ordentliches Stück des Geländes für sie reserviert, damit sie nach Herzenslust toben können.

Etwas Ratlosigkeit herrschte noch, was die Frage der Bevorratung mit Grillgut und Getränken betrifft. Die Veranstaltung ist „open end“ – deswegen lasse sich das schwierig einschätzen. „Und mir wurde gesagt, die Kurtschlager haben Sitzefleisch“, schmunzelt die Planerin. Also lieber etwas großzügiger bevorraten, als schon am Nachmittag „blank“ zu sein.

Leistungsprüfstand und Tombola

Fest steht, dass der Leistungsprüfstand – der gehört Johannes Koch – sowie ein DJ wieder mit am Start sind. Dazu eine Tombola, bei der als Hauptpreis ein S70-Motor wartet. Genau das Richtige für die Hobbyschrauberinnen und -schrauber.

Seit Ende Februar planen Jennifer und Johannes Koch zusammen mit den anderen Zweitaktfreunden das Event. „Wir haben in diesem Jahr viel mehr Werbung gemacht als sonst“, sagen sie. Klar, dass da einiges an Zeit investiert werden muss. „Wir haben schon manche Abende bis zehn oder elf Uhr gesessen“, lacht die 37jährige.

Jennifer Koch investiert viel Zeit und Mühe in das Treffen der Zweirad-Fans. Quelle: Uwe Halling

Ihr Mann Johannes hat sie mit dem Zweiradvirus infiziert. „Der war schon immer der Simsonfreak im Dorf.“ Und macht das seit vielen Jahren mit seinem Bergsdorfer Zweiradcenter zudem beruflich. Mittlerweile sind die gemeinsamen Kinder wie ihre Eltern Feuer und Flamme für die Mopeds aus der DDR. Das Treffen sei immer ein Traum gewesen und dabei ergänzen sich die beiden richtig gut.

„Mir liegt das Organisatorische, was da abzuklären ist“, sagt Jennifer Koch. Behördengänge, Telefonate – was eben zu einem solchen Event gehört. „Zum Glück lassen mir die anderen da freie Hand“, schmunzelt sie. Der 42-jährige Johannes ist eher mit der Technik befasst und weiß die Organisation bei seiner Frau in guten Händen.

Erst in den Urlaub, danach zum Treffen

Nach dem gemeinsamen Familienurlaub geht es für die Kochs dann in den Endspurt vor dem vierten Simson- und MZ-Treffen. Beispielsweise sollen die Anfahrtsrouten mit Schildern versehen werden, damit auch jeder das etwas abgelegene Örtchen sicher findet. Und nach langen Monaten der Beschränkungen rechnen die beiden mit einigem Zuspruch. Nicht nur während des Leistungsprüfstands, der auch bei anderen Treffen, welche das Paar besucht, von den Tunern immer gern genutzt wird. Zeigt er doch in Kilowatt und Pferdestärken, was der modifizierte Habicht oder Star zu leisten im Stande ist. Auch, um einfach zu fachsimpeln und sich die eine oder andere Inspiration zu holen, wie das eigene Maschinchen noch weiter zu verbessern ist.

Von Björn Bethe