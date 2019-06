Ein Kradfahrer, der bei einem Unfall in Velten verletzt wird, eine Radfahrerin, die mit einem Pkw kollidiert und Ödland, das an der Straße zwischen Osterne und Klein-Mutz in Brand geraten ist – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 6. Juni 2019.