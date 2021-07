Der Griechische Imbiss in der Marina Zehdenick am Prerauer Stich ist bei vielen Leuten begehrt. Bis zum Jahresende soll das neue Restaurant fertig sein. Dann zieht das Team vom Imbiss dorthin.

