Webcam schaut Störchen ins gemachte Nest

Falkenthal

Die neue Storchen-Saison hat begonnen. Vielfach sind die Zugvögel aus den südlicheren Gefilden wieder in Europa eingekehrt und besetzen nach und nach die Horste. In Falkenthal in der Gemeinde Löwenberger Land ist es möglich, den Störchen in dieser Saison von der Brut über das Aufwachsen der Jungen bis hin zum Abflug gen Süden direkt in das Nest zu schauen.

Fünf von elf Nestern mit Storchenpaaren besetzt

Im Dorf befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt elf Nistplätze für Störche. Sie verteilen sich einmal über den gesamten Ort hinweg. Die Störche neben dem Kirchturm sind das Markenzeichen des Ortes. Das abwechslungsreiche Nahrungsangebot rund um die Ortschaft Falkenthal ist ein Grund dafür, warum sich die Störche im Dorf so wohlfühlen. Im Schnitt sind neun der elf Storchennester besetzt. Aktuell sind fünf von elf Nestern mit Storchenpaaren belegt, fünf weitere mit jeweils einem Langschnabel. Weitere Störche werden noch erwartet. Auf der Zugroute im Bosporus war schlechtes Wetter, sodass noch mit der Ankunft weiterer Störche zu rechnen ist.

Zuletzt wurde im Dorf noch kurz vor der Storchensaison eine Nestunterlage ausgetauscht. Die Metallbaufirma Torsten Schumann hat die Unterlage kostenfrei angefertigt und installierte sie auch mit einem Autokran und einer Hebebühne zusammen mit dem Betreiber der örtlichen Windkraftanlagen.

2014 war ein Rekordjahr

Störche fliegen in die europäischen Regionen und nehmen die strapaziöse Reise auf sich, um dort im Frühjahr und Sommer ihren Nachwuchs großzuziehen. 2014, dem bisherigen Rekordjahr, kamen 24 Jungstörche in Falkenthal zur Welt. Etwa 32 Tage dauert die Brut, 62 bis 64 Tage brauchen die Kleinen vom Schlüpfen bis zum Flüggewerden. Am Ende dauert es zehn bis 14 Tage, bis sie selbstständig sind. Ein besonderes Schauspiel bietet sich den Falkenthalern und ihren Gästen bei den Jungfernflügen der aufgezogenen Störche Ende Juli/ Anfang August. Dann sind regelmäßig in kleiner und großer Flughöhe eine Vielzahl von Störche am Himmel zu sehen. All das kann nun detailliert live im Internet beobachtet werden. Auf dem Dach einer Scheune wurde eine Webcam installiert. Der Clou: Die Störche können in bewegtem HD-Bild bei ihrem Aufwachsen begleitet werden. Durch das HD-Video erhält man detaillierte Einblicke in das Sozialleben der Störche. Für alle Interessierten ist die Kamera abzurufen unter: www.falkenthal-dorf.de/stoerche

Von Bert Wittke