Wegen Hausverbot: Mann in Zehdenick schwer verletzt

Zehdenick

Am Mittwochabend (7. Oktober) gegen 22 Uhr wurde der 42-jährige Betreiber eines Geschäftes in der Berliner Straße in Zehdenick von offenbar insgesamt vier Personen angegriffen. Zwei der Tatverdächtigen (17 und 21 Jahre) konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Geschäftsinhaber schwer verletzt

Der 42-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Besitzer des Geschäftes den Tatverdächtigen vor einigen Tagen ein Hausverbot ausgesprochen. Aus Ärger darüber folgte offenbar der Übergriff auf den Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen schließt die Polizei ein fremdenfeindliches Motiv aus. Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Von MAZonline