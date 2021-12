Weihnachtsmänner aus Mildenberg auf großer Fahrt

Mildenberg

Was für ein herrlicher Anblick: Am Dienstag sind fünf Mitstreiter der Mildenberger Technik- und Schlepperfreunde (MTS) nach Zehdenick aufgebrochen. Nicht einfach so. Nein! Natürlich waren sie mit jenen historischen „landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen“ unterwegs, die sie sonst das ganze Jahr über mit viel Hingabe, Zeitaufwand und Liebe hegen und pflegen und die deshalb den Weg nach Zehdenick und zurück ohne die kleinste Panne meisterten. Ein Traktor hatte sogar eine Kutsche im Schlepptau.

Ein Traktor der Mildenberger Technik- und Schlepperfreunde hatte sogar eine Weihnachtskutsche im Schlepptau. Quelle: Uwe Halling

Und – die Männer haben sich vor ihrem Aufbruch ordentlich in Schale geworfen. Sowohl Vereinschef Marcel Witzlau als auch Ronny Karbe, Thomas Dahlenburg, Mario Frenzen und Steffen Köhler trugen Weihnachtsmannkostüme. „Das war zwar auf Dauer verdammt kalt, zumal wir ja mit den Traktoren nur sehr langsam fahren können, aber wir wollten mit der Aktion in diesen anstrengenden Corona-Zeiten die Stimmung bei den Leuten heben und daran erinnern, dass wir ja doch mitten im Advent sind und Weihnachten vor der Tür steht“, sagte Marcel Witzlau. Das sei doch schließlich ein Grund, sich zu freuen. Vor allem für die Kinder.

Die Mildenberger machen mit ihren Traktoren Station vor dem Rathaus in Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Deshalb wurde in Zehdenick an mehreren Orten, wo sich Mädchen und Jungen aufhielten, angehalten. Die Kinder erhielten Süßigkeiten, für Erwachsene gab es etwas Feuerwasser. Außerdem machte das MTS-Team an Apotheken halt, um den Mitarbeitern dort für deren Einsatz zu danken, der in Corona-Zeiten mit Sicherheit oftmals ganz besonders schwer ist.

Vor allem die Kinder freuten sich riesig über die Weihnachtsüberraschung aus Mildenberg. Quelle: Uwe Halling

Gedankt wurde auch der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, die die Mildenberger seit vielen Jahren finanziell unterstützt. „Im vorigen Jahr habe wir diese Ausfahrt zum ersten Mal durchgeführt, das war jetzt praktisch die Neuauflage“, erklärte Marcel Witzlau, nach der Rückkehr . Die Ausfahrt sei bei den Leuten toll angekommen und viele hätten Fotos gemacht. Die Aktion der Männer aus dem Zehdenicker Ortsteil Mildenberg soll in den kommenden Jahren wiederholt und noch ausgebaut werden.

Von Bert Wittke