Wesendorf: Bei der Feuerwehr wird angebaut

Wesendorf

Das haben die Wesendorfer nun von ihrer beispielhaften Feuerwehrarbeit: Sie bekommen für ihr Gerätehaus einen Erweiterungsbau. Darauf haben sich Zehdenicks Stadtverordnete in ihrer jüngsten Sitzung bei nur einer Stimmenthaltung geeinigt. Die Wesendorfer haben sich diese Investition aber auch redlich verdient. Zählt der 255-Seelen-Ort doch zurzeit immerhin 22 aktive Kameraden. Und auch die Jugendwehr hat eine beachtliche Größe und besteht gegenwärtig aus 17 Kindern und Jugendlichen, darunter acht Mädchen. Einige von ihnen sind so weit, berichtet Reinhard Lenz, dass sie im kommenden Jahr den Wechsel in die Reihen der Einsatzabteilung vollziehen werden. Darüber freut sich der 69-Jährige gleich in mehrfacher Hinsicht: Zum einen war von 1996 bis Januar 2016 selbst Wehrleiter in Wesendorf und freut sich über den hohen Stellenwert, der der Feuerwehr im Dorf unvermindert beigemessen wird. Zum anderen darf er als Ortsvorsteher stolz darauf sein, dass die Stadt Zehdenick trotz einer angespannten Finanzlage in den Ortsteil investieren wird.

Es gibt gleich mehrere gute Gründe, die für einen Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses in Wesendorf sprechen. Quelle: Bert Wittke

Gerd Leege nennt vor allem drei gute Gründe, die für eine Investition gerade in Wesendorf sprechen. Wie der Stadtwehrführer informiert, bekommen die Zehdenicker im nächsten Jahr ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Das werde dringend vor allem von den Jugendfeuerwehren gebraucht. Wenn man mit den Kindern und Jugendlichen zur Ausbildung oder auch zu Wettkämpfen fahren wolle, sei dies oft nicht ohne die Hilfe von Privatfahrzeugen der Eltern möglich. Mit dem neuen Fahrzeug werde diese Situation entkrampft werden können. Darüber hinaus, so Gerd Leege, hätten auf dem Feuerwehrfahrzeug der Wesendorfer, ein TSF-W, nur sechs Kameraden Platz. Mit dem neuen Fahrzeug, das im Bedarfsfall natürlich auch den Einsatzabteilungen der freiwilligen Feuerwehren Zehdenicks zur Verfügung steht, könnten zum Beispiel noch neun weitere Kameraden Wesendorfs zu Einsätzen ausrücken. Und schließlich besteht die Jugendwehr des Dorfes fast zur Hälfte aus Mädchen, von denen einige in Kürze in den aktiven Dienst wechseln. Im Gerätehaus in Wesendorf gibt es aber zurzeit keine separaten Umkleideräume.

Momentan gibt es im Gerätehaus in Wesendorf nur ein einziges Handwaschbecken. Quelle: Bert Wittke

Und auch die sanitären Anlagen lassen sehr zu wünschen übrig. Zurzeit gibt es im Depot in Wesendorf ein Handwaschbecken und eine Toilette. Im Zuge des Erweiterungsbaus werden nun nicht nur ein Stellplatz für das neue Mannschaftstransportfahrzeug geschaffen, sondern auch neue sanitäre Anlagen, zu denen dann auch Duschen gehören und die nach Männlein und Weiblein getrennt sein werden. All diese Faktoren zusammen, so Zehdenicks Stadtwehrführer seien sehr gute Gründe, in Wesendorf einen Erweiterungsbau zu errichten.

Ortsvorsteher Reinhard Lenz zeigt: Dort kommt der Erweiterungsbau für die Feuerwehr hin. Quelle: Bert Wittke

Die Entwurfsplanung für den Erweiterungsbau wird jetzt soweit vorangetrieben, dass die Baugenehmigung eingereicht werden kann. Ortsvorsteher Reinhard Lenz hofft, dass die Baumaßnahme bis zum 31. Dezember des kommenden Jahres abgeschlossen sein wird. Gerd Leege ist mit seiner Prognose etwas vorsichtiger. „Man weiß nicht, wie sich die Auftragslagen bei den Baufirmen entwickeln werden“, sagt der Stadtwehrführer. Sollte das neue Fahrzeug im kommenden Jahr da sein, ohne, dass der Stellplatz in Wesendorf dann schon fertig ist, werde man aber in jedem Fall eine Unterstellmöglichkeit finden, zumal das Fahrzeug kein Wasser mit sich führt und folglich nicht frostfrei stehen muss.

In die Entwurfsplanung für den Erweiterungsbau sind bislang rund 30 000 Euro geflossen, die Baumaßnahme soll einer Kostenschätzung zufolge etwa 225 000 Euro teuer werden.

Die Wesendorfer haben schon immer einen sehr erfolgreichen Feuerwehrnachwuchs gehabt. Die vielen Pokale, die Ortsvorsteher Reinhard Lenz (l.) und Zehdenicks Stadtwehrführer Gerd Leege hier zeigen, künden davon. Quelle: Bert Wittke

Die Investition am Standort Wesendorf freut Zehdenicks Stadtwehrführer Gerd Leege und Wesendorfs Ortsvorsteher Reinhard Lenz ganz besonders für die Jugend. Eine gewaltige Wandvitrine im gegenwärtigen Aufenthaltsraum der freiwilligen Feuerwehr ist voller Pokale, die Mädchen und Jungen des Dorfes in der Vergangenheit gewonnen haben. Darunter auch der Sonderpreis des brandenburgischen Ministerpräsidenten. „Den hat die Truppe im vergangenen Jahr für die sehr aktive und erfolgreiche Arbeit der Jugendwehr bekommen“, sagt Reinhard Lenz stolz.

Die Jugendwehr von Wesendorf hat überall im Gerätehaus ihre Spuren hinterlassen. Quelle: Bert Wittke

Die Jugendwehr werde federführend von Ortswehrführer Sebastian Witte und dessen Stellvertreter Björn Lebus geleitet. Die beiden hätten aber bei der Ausbildung des Nachwuchses stets auch die Unterstützung zahlreicher anderer Kameraden. Und auch der 2017 gegründete Feuerwehrverein des Ortes legt viel Wert auf die Unterstützung der jungen Leute. „Hier in Wesendorf herrscht in den Reihen der Feuerwehr eben eine super Kameradschaft“, sagt Reinhard Lenz. Eine Tatsache, die Zehdenicks Stadtwehrführer Gerd Leege nur dick unterstreichen kann.

Von Bert Wittke