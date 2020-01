Feuer und Flamme für die Wesendorfer Wehr

Wesendorf

21 Männer und Frauen sind in der Freiwilligen Feuerwehr Wesendorf aktiv. Stark ist die Nachwuchsabteilung in dem Ort: Die acht Mädchen und neun Jungen können regelmäßig bei Wettkämpfen punkten. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst des Löschgruppenführers Sebastian Witte, der sich schon vor Antritt seines Amtes vor drei Jahren als Jugendwart für die Jugendfeuerwehr einsetzte.

Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Wesendorf Sebastian Witte bei der Jahreshauptversammlung Quelle: Uwe Halling

Er gab bei der Jahreshauptversammlung der Wesendorfer Feuerwehr am vergangenen Sonnabend einen Überblick über die Höhepunkte des zurückliegenden Jahres. Dabei erinnerte er unter anderem an die 85-Jahr-Feier der Feuerwehr, bei der das ganze Dorf einbezogen wurde und gleichzeitig die Kreismeisterschaften im Löschangriff nass, organisiert vom Kreisfeuerwehrverband, stattfanden. Die Nachwuchsbrandschützer aus Wesendorf nahmen wieder erfolgreich an der Stafette der Hilfsbereitschaft und am Stadtausscheid Zehdenick teil.

Dienste, Ausbdilung, Wettkämpfe

Einsätze und Veranstaltungen sind die eine Seite des freiwilligen Dienstes bei der Feuerwehr. Die andere Seite sind die Ausbildungen, die auch die Wesendorfer auf Stadt-, Kreis- und Landesebene absolvierten. Auch darüber berichtete Sebastian Witte bei der Jahreshauptversammlung. 20 Dienste haben die Aktiven und 23 Dienste die Kinder und Jugendlichen im vorigen Jahr geleistet.

Dieser Tage wird im Feuerwehrgerätehaus die neue Abgas-Absauganlage installiert, die von der Stadt Zehdenick für gut 7000 Euro angeschafft wurde. Für dieses Jahr sind 30 000 Euro für Planungsleistungen reserviert – das Gerätehaus soll erweitert werden. Dann hat dort auch der neue Mannschaftswagen, der 2021 gekauft werden soll, seinen Platz. Diese Nachricht brachte Bürgermeister Bert Kronenberg mit zur Jahreshauptversammlung. Er dankte den Kameraden für ihren Einsatz, ebenso wie Ortsvorsteher Reinhard Lenz, der bei dieser Gelegenheit eine kleine finanzielle Anerkennung übergab.

Ausgezeichnet für treue Dienste

Während der Jahreshauptversammlung wurden acht Kameraden zum Feuerwehrmann befördert. Die Medaille für treue Dienste bei der Feuerwehr wurde Klaus-Peter Maß für 50-jährige Mitgliedschaft verliehen. Vier Kameraden erhielten eine Urkunde für zehnjähriges Engagement: Luca-Bennet Raetz, Niclas Brunsing, Ole Neuguth und Friedrich Kersten. Bernd Fröhlich wurde in die Alters- und Ehrenabteilung aufgenommen.

„Die Löschgruppe Wesendorf hat sich sehr gut weiterentwickelt“, schätzt Stadtbrandmeister Gerd Leege ein. „Es herrscht eine extrem gute Kameradschaft“, sagt er. Dabei hebt er vor allem die Jugendarbeit hervor. „Die Kinder sind Feuer und Flamme“, so seine Erfahrung. Wie groß der Zusammenhalt ist, wurde auch bei der Preisverleihung im November deutlich. Bei der BB-Radio-Ehrung „Helden des Alltags“ erhielt die Löschgruppe Wesendorf den Sonderpreis des Ministerpräsidenten. Die Jugendfeuerwehr war bei der Preisverleihung dabei, zehn Kameraden überraschten dort ihren Löschgruppenführer.

Ausblick auf das neue Jahr

Zur Gesamtsituation der Feuerwehr in Zehdenick gab Gerd Leege während der Jahreshauptversammlung einige Informationen. 184 Einsätze standen 2019 zu Buche. 860 000 Euro investierte die Stadt in die Ausstattung der Wehren, 568 000 Euro kostete allein das neue Drehleiterfahrzeug. Für die Reinigung der Einsatzkleidung wurde ein Industrietrockner angeschafft. In diesem Jahr soll der erste Teil der Neuausstattung mit 100 000 Euro finanziert werden. Der Kauf eines Kommandowagens für die Wehrführung im Wert von 45 000 Euro ist geplant. Insgesamt sieht der Haushalt Zehdenicks 550 000 Euro für den Brandschutz vor.

Von Martina Burghardt