Wiesenrind Agrar GmbH setzt mutiges Konzept um

Der Osten der Republik ist ein fast durchgängig weißer Fleck, wenn es um Schlachtkapazitäten geht. Dies sei bereits vor geraumer Zeit festgestellt worden, meint der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 58 – dieser umfasst Oberhavel und Teile des Havellandes –, Uwe Feiler ( CDU) am Montag in Bergsdorf. Beim Besuch der Bergsdorfer Wiesenrind Agrar GmbH kam die Rede natürlich auch auf den aktuellen Skandal rum um den größten Schweineschlachtbetrieb Deutschlands, die Tönjes Holding. Dieser sei aber nicht Auslöser des Besuchs. „Wir haben uns auf der Grünen Woche getroffen und da war ein Treffen bereits Thema, sagt Feiler.

Besuch in der Wiesenrind Agrar GmbH- Quelle: Uwe Halling

Im vergangenen Jahr, erzählt der Geschäftsführer der Bergsdorfer Wiesenrind Agrar, Christoph Lehmann, habe sein Unternehmen rund 400 000 Euro in das eigene Schlachthaus investiert. Die Kapazitäten sind für den eigenen Betrieb konzipiert. „Wenn es nach anderen gegangen wäre, hätten wir deutlich mehr und größere Möglichkeiten schaffen sollen, um gleich noch die Nachfrage nach Lohnschlachtung im Umland mit zu bedienen“, so Lehmann. Aber das sei nicht Ziel seines Betriebes, der eine Mutterkuherde von rund 50 Tieren hält und mit eigenen Zuchtbullen für Nachwuchs sorgt. Rund 22 Monate werde dieser alt, ehe die Tiere einzeln zum Schlachthaus geführt werden. Neben qualitativ hochwertigem Fleisch für Rouladen, Steaks und Suppenfleisch wird ein Teil der Tiere in eigener Regie weiterverarbeitet. So entstehen Knacker, Bierschinken, Leber- und Jagdwurst und vieles mehr, berichtet Lehmann weiter. Ohne Zusatzstoffe, wie er betont: „Deswegen dauert es auch zwei Wochen und mehr, bis bei uns eine Wurst fertig gereift ist. Und nicht zwei Tage wie in der Industrieproduktion.

Landtagsabgeordneter Uwe Feiler (r.) besucht die Wiesenrind Agrar GmbH in Bergsdorf. Quelle: Uwe Halling

Feiler zeigt sich beeindruckt. „Ich finde es top, dass sie hier den Mut hatten, ein solches Konzept umzusetzen“. Und gerade in der heutigen Zeit sei die Chance größer denn je, die Direktvermarktung deutlich zu stärken. „Da müssen wir als Politik mehr möglich machen“, fasst er zusammen, was er als Auftrag des Besuches mit nach Berlin nimmt. „Dass die Menschen freiwillig bereit sind, mehr für Lebensmittel zu bezahlen, ist keine Selbstverständlichkeit. Den Schwung müssen wir mitnehmen“, pflichtet Lehmann bei.

Sauberkeit steht ganz oben auf der Agenda

Anschließend führt er seinen Gast über das Gelände des Betriebes und natürlich auch ins neue Schlachthaus und den Verarbeitungsbereich. Feiler schlägt gleich beim Öffnen der Tür ein intensiver Geruch entgegen, der unweigerlich Appetit macht. Frisch geräucherte Salamis hängen an einem Rollwagen. Im Raum dahinter haben die Metzger gerade ihre Arbeit beendet und ein Rind zerteilt. Die einzelnen Teilstücke – Rippen, Keulen und Rücken – hängen an einem weiteren Rollwagen in der Mitte des weiß gekachelten Arbeitsbereichs. Der Raum ist peinlich sauber, nur ein paar kleinere Fleischfetzen am Boden deuten auf die eben geleistete Arbeit hin. Bald wird ein Wasserstrahl auch sie fortspülen.

Wiesenrind-Geschäftsführer Christoph Lehmann. Quelle: Uwe Halling

Die Pandemie, antwortet Lehmann auf eine Frage seines Gastes, habe auch sein Unternehmen getroffen. Vor allem die Nachfrage aus der Gastronomie, die einen nicht unerheblichen Teil seiner Erzeugnisse abnimmt, sei eingebrochen. „Dafür hat der Einzelverkauf seit April zugenommen, aber nicht alles ausgleichen können. Insgesamt haben wir bisher etwa 40 Prozent weniger Tiere geschlachtet als üblich“, fasst er zusammen. Was auch einem Umsatzeinbruch um 40 Prozent entspreche.

Uwe Feiler (l.) zu Besuch bei der Wiesenrind Agrar GmbH in Bergsdorf. Quelle: Uwe Halling

Da stelle sich auch die Frage nach der Zusatzabgabe auf Fleisch, die Feilers Parteikollegin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ins Gespräch gebracht hatte. Dass Fleisch in Deutschland per se zu billig sei, da pflichtet auch Uwe Feiler ihr bei – und natürlich nickt Landwirt Christoph Lehmann ebenfalls zustimmend. Von der Idee Klöckners halte er jedoch gar nichts, so Feiler. „Firmen wie Tönjes müssten lediglich 10 Cent je Kilogramm Schweinefleisch mehr nehmen und könnten die Arbeitsbedingungen verbessern und den Mindestlohn zahlen. Noch besser wäre es, weg von der Zentralisierung mit den ganz großen Schlachtereien zu kommen, denn die hat erst für das Leid bei Tieren und den Angestellten geführt“, so Feiler. Haltung und Schlachtung auf engem Raum – wird hier in Bergsdorf nun umgesetzt. Und damit auch weg vom weißen (Schlacht-)Fleck, der der Osten der Republik momentan noch sei. In Bergsdorf ist dazu ein erster Schritt umgesetzt worden.

Von Björn Bethe