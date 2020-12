Zehdenick

Das gab es noch nie – 25 Jahre lang stiegen die „Polarwölfe“ aus Zehdenick und Umgebung zu Weihnachten ins Wasser. Die 26. Auflage des Winterbadens – organisiert vom einheimischen Lupusteam – ist aus dem Kalender gestrichen worden. Die Gefahr der Ansteckung mit Corona ist zu groß. „Leider mussten wir absagen“, sagt Vorsitzender Rainer Tiegel. Veranstaltungen wie die am Grünstich dürfen derzeit nicht stattfinden.

Damit fällt das Mini-Event nicht nur für die Freunde des kalten Wassers aus, sondern auch für die zahlreichen Schaulustigen, die sich am Feuer bei einem Glühwein wärmten und einer Bratwurst stärkten. Die Vernunft hat entschieden. Das hindert aber einzelne Sportler nicht daran, in die kalten Fluten zu steigen. Der Vereinschef selbst ist einer von ihnen. „Einmal in der Woche gehe ich mindestens baden. Und wenn das Gewässer eine Eisschicht aufweist, breche ich sie auf.“

Mitglieder hoffen auf 2021

Aber die Mitglieder bleiben optimistisch und blicken deshalb schon auf die nächste eigene Veranstaltung: den Winterlauf. „Wir hoffen jetzt darauf, dass wir den auf die Beine stellen können“, so Rainer Tiegel, wohlwissend, dass niemand vorhersagen kann, wie sich die Corona-Lage verändert, geschweige denn verbessert. Aber die Hoffnung bleibt, dass am zweiten Feiertag 2021 wieder ins kalte Wasser gestiegen wird.

Dieser Lauf ist für Sonnabend, 13. Februar, 10 Uhr, geplant. Seit 2014 findet er statt. Am Wasserturm in Zehdenick ist immer Treffpunkt für die Freizeitsportler, um beim Fünf- oder Zehn-Kilometer-Rundkurs (ab 10.45 Uhr) an den Start zu gehen. Ohne Zeitnahme, ohne Platzierung. Es geht darum, alle aus dem Winterschlaf zu holen. Ein bisschen Bewegung tut jedem gut. Es muss keine Startgebühr gezahlt werden. Allerdings nutzt so manch einer die Gelegenheit bereits, um den Lauf in sein Trainingsprogramm einzubauen; als Vorbereitung auf regionale und deutschlandweite Wettbewerbe beziehungsweise für die Triathlon-Veranstaltungen in den Sommermonaten. Der Berlin-Marathon und der Rennsteiglauf stehen zum Beispiel regelmäßig auf der Agenda.

Kürzere Strecke für den Nachwuchs

Der Nachwuchs bekommt beim Winterlauf auch seine Möglichkeit, um mitzulaufen. Dafür wird eine kürzere Strecke eingebaut, die ist etwa 1,2 Kilometer (ab 10.30 Uhr) lang. Medaillen hat der Veranstalter bereits gekauft, hauptsächlich für die Kinder. Allerdings wartet er noch mit dem Bedrucken. „Man weiß ja nicht, wie lange uns Corona noch beschäftigt. Nicht, dass wir die Medaillen umsonst beschriften“, so Rainer Tiegel. Die größte vor Ort angemeldete Schulklasse mit dazugehörigem Lehrer erhält einen kleinen Beitrag für die Klassenkasse. Mit Familie Bath, dem Betreiber des Wasserturms, haben die Veranstalter wieder zuverlässige Partner für die Verpflegung an der Seite.

Im vergangenen Jahr erlebte der Winterlauf eine Rekordteilnahme. 60 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet, davon etwa die Hälfte Kinder. Auch Sportler aus der Nachbarschaft (Havelrunners, Kreuz & quer Swimrun) sind gern gesehene Gäste des gern als Familienlaufes.

Von Stefan Blumberg