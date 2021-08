Woidke auf Sommertour in Mildenberg: Von der Krise auch profitiert

Mildenberg

Der Wassertourismus boomt – auch als Folge der Corona-Pandemie. Diese Botschaft vermittelte Caroline Boehnke, Geschäftsführerin der Spree Marine GmbH mit der Basis in Mildenberg. Seit zwölf Jahren sei sie im Geschäft, seit vier Jahren mit „5 Sterne Yachtcharter“ im neuen Hafen auf dem Ziegeleiparkgelände angesiedelt. „Wir sind ausgebucht“, sagt sie. „Vor COVID waren wir nie ausgebucht“. Es werde nicht einmal groß nach den Preisen gefragt. Auf die konkrete Nachfrage hin bestätigt auch Hafenmeister André Presch: „Wir gehören zu den Gewinnern der Pandemie.“

Die Geschäftsführerin und der Hafenmeister gehörten zu den Gesprächspartnern aus der Privatwirtschaft, die Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) während seiner traditionellen Sommertourismus-Pressefahrt traf. Thema diesmal: „Wassertourismus in Brandenburg“. Die Route führte vom Ziegeleipark Mildenberg mit der Marina Alter und Neuer Hafen über den Stadthafen Liebenwalde am Langen Trödel bis zum Schlosshafen Oranienburg sowie zur zukünftigen Schleuse Friedenthal. Landrat Ludger Weskamp (SPD) und sein Stellvertreter Egmont Hamelow (CDU) stellten dem Landesoberhaupt Investitionen und Leitprojekte der Region vor Ort vor.

Egmont Hamelow erläuterte die wirtschaftlichen Hintergründe des Wassertourismus in der nordbrandenburgischen Region. Quelle: Uwe Halling

Mildenberg sei einer der Hotspots des Wassertourismus in Brandenburg, sagte der Landrat. Und der Landkreis sei dabei, diesen weiterzuentwickeln. Er befinde sich im größten Binnenwassersportrevier Europas und so werde das historische Erbe der Ziegeleiherstellung auch über das Wasser erschlossen. Geschichte und Tourismus würden im Park seit 1997 miteinander verbunden. „Berlin wurde aus dem Kahn aufgebaut“, sagte Weskamp, „und der Startpunkt der Kähne war hier.“

Dietmar Woidke und Ludger Weskamp (v.l.) im Gespräch mit (v.r.) André Presch und Caroline Boehnke. Quelle: Uwe Halling

Die Wasserwirtschaft sei, insbesondere für die Tourismusbetriebe im Norden des Landkreises, einer der Wirtschaftsfaktoren schlechthin. „Ein Besuch des Ministerpräsidenten ermöglicht es uns, nicht nur unsere Glanzprojekte zu präsentieren, sondern auch einmal darüber ins Gespräch zu kommen, wo wir dringend Unterstützung von Landesseite erhoffen“, so Weskamp. Die wirtschaftliche Bedeutung veranschaulichte Egmont Hamelow an einigen Zahlen, die auf einer Studie aus dem Jahr 2020 stammen: Im Wassersportrevier der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN-AG) werde danach ein Jahresumsatz von knapp 57 Millionen Euro allein mit dem Wassertourismus erzielt. Zusammen mit den Zusatzaktivitäten in Verbindung mit Urlaub und Freizeit werde ein Jahresumsatz von sogar rund 371,7 Millionen Euro ausgelöst. Die WIN-AG selbst verstehe sich als Infrastruktur-Entwicklungsgesellschaft der gesamten Region und treibe die Entwicklung des Wassertourismus im Norden Brandenburgs kreisübergreifend voran, betonte Hamelow: Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Barnim und die Stadt Templin sitzen dabei im selben Boot. Das Projektbüro sei angesiedelt bei der WInTO, der Wirtschaftsförderung des Landkreises Oberhavel.

Am Rande der Tour nahm sich der Ministerpräsident Zeit, um ein paar Worte mit Gästen zu wechseln. Nach den Unwettern und den Aufräumarbeiten habe er sich mit seiner Familie eine zweiwöchige Auszeit genommen, sagte Lothar Gerhards aus dem Kreis Euskirchen. Sein Haus stehe allerdings auf einem Berg. Sie seien ein Tag lang über die Havel gepaddelt und hätten den Großen Wentowsee mit dem Elektroboot erkundet. Und das habe ihnen gefallen, sagt der 55-Jährige. Woidke verabschiedete sich mit einem Wunsch: „Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder besucht.“ Quelle: Uwe Halling

Ziel der WIN-AG ist nach den Worten Hamelows die Entwicklung eines führerscheinfreien Charterbootrevieres mit mehr als 300 Kilometern Fahrtstrecke, unter anderem von Eberswalde über Oranienburg durch den Ruppiner Kanal bis nach Neuruppin. Schlüsselprojekte wie der Werbellinkanal, der Lange Trödel und die Schleuse Friedenthal spielten dabei eine entscheidende Rolle. Das unterstrich auch Caroline Boehnke. Wichtige Aspekte seien die Durchgängigkeit der Wasserwege, aber beispielsweise auch die Fäkalienentsorgung. „Das Funktionieren der Infrastruktur ist ein Totschlagsargument“, so die Geschäftsführerin: „Wenn die nicht funktioniert, ist alles umsonst.“

Ministerpräsident Dietmar Woidke, Landrat Ludger Weskamp und Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) nutzen die Möglichkeit, die magischen Ziegelsteine durch den Ringofen zu tragen. Entsprechend der sinkenden Temperatur ändert sich ihre Farbe (v.r.). Quelle: Uwe Halling

Neben dem neuen Hafen mit Hausboot- und Freecamper-Angebot, einem Besuch des alten Ringofens sowie einer Fahrt mit der Ziegeleibahn, konnte sich der Ministerpräsident ebenso von den regionalen Köstlichkeiten überzeugen – zubereitet durch das Restaurant „Alter Hafen“. Nach den Worten von Chef Roy Lepschies sei der Ziegeleipark trotz der ausgefallenen Großveranstaltungen, die sonst ein Viertel der Gäste bringen, mit einer akzeptablen Jahresbesucherzahl von 45 000 durch die Corona-Krise gekommen. Im Schnitt gebe es sonst jährlich 55 000 bis 57 000 zahlende Gäste und 15 000 bis 18 000 Besucher bei den beiden Großveranstaltungen.

Ziegeleiparkchef Roy Lepschies (l.) verabschiedete sich mit einem Gastgeschenk, dem Modell eines Brennofens. Quelle: Uwe Halling

Dietmar Woidke bedankte sich für die zahlreichen Informationen und bescheinigte dem Wassertourismus-Hotspot eine „super Entwicklung“. Dank gelte auch dem Landkreis. Die Investitionen in den Ziegeleipark und den Wassertourismus seien die richtigen gewesen. Er sei zum ersten Mal im Ziegeleipark gewesen, so Woidke und lobt: „Es ist ein wunderschöner touristischer Standort mit großer Geschichte, hochinteressantem Programm, vielen Angeboten für die ganze Familie – und viel Wasser.“

André Presch und Caroline Boehnke drückten ihre Hoffnung aus, dass die aktuell große Nachfrage im kommenden Jahr nicht gleich wieder abebbt, wenn der internationale Tourismus wieder anzieht. Es zeige sich jedoch zugleich ein Generationenwechsel bei den Freizeitskippern – von den Silver Agern (Ü55) hin zu Familien mit Kindern. Entsprechend gestiegen sei auch die Nachfrage nach Kaufangeboten für Motorsportboote und den dafür nötigen Führerscheinen.

Frank Presch (Foto), der aus Hamburg stammt, hatte die Marina „Alter Hafen“ zusammen mit Frank Brehm im Jahr 2013 erworben. Angefangen hatten sie mit zwei Angestellten, heute betreut sein Team von 13 Mitarbeitern die Urlauber und Bootsfahrer in den inzwischen zwei Marinas. Denn zusätzlich wurde im Frühjahr 2016 die Marina Neuer Hafen mit 55 zusätzlichen Liegeplätzen eröffnet. Neben der Vercharterung von 16 hochwertigen Yachten bietet das Unternehmen Tagesboote, Kanus und SUP’s für Ausflüge in die umgebende Wasserlandschaften an. Quelle: Uwe Halling

Von Helge Treichel