Zabelsdorf: Großer Bahnhof für eine kleine Lok

Zabelsdorf/Mildenberg

„Ich wusste gar nicht, dass der Ort hier einen Bahnhof bekommt“, sagte eine Frau aus Marienthal, die am Donnerstag mit ihrem Pkw zufällig durch Zabelsdorf fuhr. Die umstehenden Leute gerieten bei diesen Worten ins Schmunzeln. Einen Bahnhof bekommen die Zabelsdorfer natürlich nicht. Und es war auch kein ganzer Zug, der am Donnerstag bei ihnen Halt machte, aber immerhin eine Lok. Der Ziegeleipark Mildenberg stellt sie den Zabelsdorfern zur Verfügung. Der Kreisverkehr am Ortseingang aus Richtung Ribbeck war, wie zu hören war, lange ein Schandfleck im Dorf, weil dort nur jede Menge Unkraut wuchs. Das war Emil Beuth, dem engagierten Ortsvorsteher von Zabelsdorf, schon lange ein Dorn im Auge. Und nicht nur ihm. „Da wucherte nur schreckliches Gestrüpp“, sagt Régine Gastaud, die mit ihrer Familie seit zehn Jahren in Zabelsdorf wohnt. Doch nun werde der es endlich schön am Kreisverkehr.„Die Gestaltung des Kreisverkehrs geht auf seine finale Gestaltung zu“, sagt auch Emil Beuth. Der Ortsvorsteher war dort am Donnerstagvormittag eifrig mit seinem Fotoapparat unterwegs, um alles genau festzuhalten.

Die Lok wurde am Morgen im Ziegeleipark in Mildenberg mit einem Kran auf einen Semi-Tieflader des Fuhrunternehmens Fromm aus Oranienburg gehievt. Quelle: Bert Wittke

Am Morgen, so gegen 9 Uhr waren zunächst ein Kran und ein Semi-Tieflader des Fuhrunternehmens Fromm aus Oranienburg am Ziegeleipark in Mildenberg eingetroffen, um die dort bereitstehende Lok aufzuladen. „Es handelt sich hier um eine Lok vom Typ NS 3“, beschrieb Roy Lepschies. Wie der Leiter des Ziegeleiparks weiter sagte, seien solche Loks für den Transport des Tons vom Tagebau zur Ziegelei eingesetzt worden. Die 60 PS starke Lok, die am Donnerstag nach Zabelsdorf geschafft wurde, stamme allerdings nicht aus Mildenberg. „Wir haben die Lok aus dem Stahlwerk Hennigsdorf geholt und damit gerettet, weil sie sonst auf dem Schrott gelandet wäre“, sagt Roy Lepschies. Die typische DDR-Lok aus den 1950er-Jahren, die einst in Babelsberg gebaut wurde, habe eine Spurbreite von 900 Millimetern. Die meisten Bahnen im Ziegeleipark seien mit einer Spurbreite von 630 Millimetern unterwegs. Was dem Ziegeleipark vielleicht mal als Tauschobjekt hätte dienen können, wurde nun also nach Zabelsdorf gebracht.

Vor dem Verladen waren Motor und Getriebe aus der Lok ausgebaut worden. Dennoch bracht die Bahn gut acht Tonnen auf die Waage. Quelle: Bert Wittke

Zuvor hatte der Ziegeleinpark das zwölf Tonnen schwere Gerät noch ein wenig ausgeschlachtet. Motor und Getriebe, so Roy Lepschies, seinen entfernt worden und könnten dem Ziegeleipark nun noch als Ersatzteilspender dienen. Somit kommt die Lok jetzt auf ein Gesamtgewicht von acht Tonnen. Weil sie viele Jahre draußen stand, seien zuvor Rost und Schmutz entfernt worden. Dann habe sie einen wachsartigen Anstrich erhalten, damit sie auf dem Kreisverkehr möglichst lange Wind und Wetter trotzen kann. Das Aufladen verlief problemlos. Das Holz, das als Unterlage für die Lok auf dem Tieflader benötigt wurde, besorgte Roy Lepschies. „Bei uns liegen noch viele alte Schwellen aus Holz“, sagte der Ziegeleiparkchef. Ein Untergrund, wie er nicht hätte besser zu einer Lok passen können. Um 10.28 Uhr setze sich der Tieflader mit der Lok in Mildenberg in Bewegung. Am Steuer saß Kraftfahrer André Finger. Der 39-Jährige, der sonst, wie er sagte, eher mit seinem Motorrad in den Ziegeleipark fährt, brachte die schwere Last sicher nach Zabelsdorf.

André Finger, der hier die Lok fest verzurrt, saß am Steuer des Tiefladers, der die Bahn von Mildenberg nach Zabelsdorf brachte. Quelle: Bert Wittke

Wie es sich für eine Lok gehört, gab es dort am Donnerstag bei der Ankunft gewissermaßen einen großen Bahnhof. Etliche Schaulustige hatten es sich nicht nehmen lassen dabei zu sein, wenn die Lok vom Tieflader heruntergehoben wird und auf den Kreisverkehres nieder schwebt. „Eine super Aktion, die zeigt, wie engagiert die Einwohner für ihr Dorf sind“, fand Bert Kronenberg. Und was Zehdenicks Bürgermeister noch gefiel: „Der Kreisverkehr wird nicht irgendwie gestaltet, sondern mit etwas, was für die Region typisch ist.“ Das sei wirklich klasse.

Es ist vollbracht – die Lok steht in der Mitte der Kreisverkehrsinsel. Darüber freuen sich: Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg, Zabelsdorfs Ortsvorsteher Emil Beuth, Katrin Krohn vom Landkreis Oberhavel und der Leiter des Ziegeleiparks Mildenberg Roy Lepschies (v.l.). Quelle: Uwe Halling

Wie Ortsvorsteher Emil Beuth und dessen Frau Merve sagten, würden auf dem Kreisverkehr noch zwei andere Gegenstände platziert, die typisch für die Region seien: Ein Pflug, der für die Landwirtschaft steht, und ein Anker, der die Schifffahrt symbolisiert. Na und die Lok, so Merve Beuth, erkläre sich ja quasi von selbst, wobei sie darin erinnerte, dass es in Zabelsdorf auch einmal eine Ziegelei gegeben habe.

Gleich hat die Lok ihre endgültige Endhaltestelle erreicht. Quelle: Uwe Halling

Schließlich, so der Ortschef, werde der Kreisverkehr noch bepflanzt. Dafür gebe es auch schon Ideen, die, weil es sich um eine Kreisstraße handelt, wie alle anderen Gestaltungselemente auch, mit dem Kreis abgesprochen werden müssen. Emil Beuth schwebt, wie er sagte, ein Bepflanzen mit Lavendel und römischer Kamille vor. Beide Pflanzenarten seien sehr pflegeleicht und würden zudem mit wenig Wasser auskommen.

Von Bert Wittke