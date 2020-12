Zehdenick: 24-Jähriger randaliert und leistet Widerstand

Zehdenick

Auf einen 24-jährigen Mann wurden Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel am Dienstagabend (29. Dezember) gegen 20.15 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Zehdenicker Clara-Zetkin-Straße aufmerksam. „Der Mann randalierte dort, in dem er unter anderem gegen Mülleimer trat“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Außerdem konsumierte er in der Öffentlichkeit Alkohol, was derzeit aufgrund der geltenden Eindämmungsverordnung untersagt ist.

Randalierer wird in Gewahrsam genommen

Die Beamten sprachen den Mann an, woraufhin dieser vor den Polizisten flüchtete, aber kurze Zeit später gestellt werden konnte. „Bei der folgenden Identitätsfeststellung leistete er Widerstand und versuchte erneut, sich loszureißen, was ihm aber nicht gelang“, erläuterte die Pressesprecherin weiter. Dem 24-Jährigen wurden Handfesseln angelegt, bevor er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

Anzeige

„Im Streifenwagen schlug er mehrmals seinen Kopf gegen die Innenverkleidung und beleidigte die Beamten“, so Dörte Röhrs. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. Außerdem erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Konsums von Alkohol in der Öffentlichkeit.

Von MAZonline