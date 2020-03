Zehdenick

Ein 26-jähriger Mann verhielt sich am Sonnabend (21. März) gegen 22.55 Uhr in einer Zehdenicker Asylunterkunft zunehmend aggressiv. „Der Wachschutz hatte die Polizei informiert, da der Mann persönliche Gegenstände umher warf und das Sicherheitspersonal verbal attackierte“, so Matthias Krüger, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Von einem jeden Augenblick in Frage kommenden Angriff gegenüber Dritte war auszugehen, so dass die Polizeibeamten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen.

Von MAZonline