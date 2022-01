Zehdenick

Bislang unbekannte Täter haben in Nachtzeit von Freitag, 20 Uhr, bis Sonnabend, 8 Uhr, ein Banner des Corona-Testzentrums in der Grünstraße in Zehdenick aus der Halterung gerissen und dann versucht, es in Brand zu setzen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und wird Videoaufzeichnungen zur Tatausübung auswerten.

Von MAZonline