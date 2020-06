Zehdenick

Beim Verlassen eines Grundstücks in der Castrop-Rauxel-Allee hielt am Mittwoch (3. Juni) gegen 8 Uhr eine 47-jähriger Oberhavelerin an, um eine Radfahrerin passieren zu lassen. Während des Wartens rutschte die Frau offenbar vom Bremspedal ab und ihr Opel kollidierte mit der 75-jährigen Radfahrerin. Die Frau stürzte und verletzte sich. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Von MAZonline