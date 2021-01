Zehdenick: Betrunkene Frau bespuckt und beleidigt Polizisten

Zehdenick

Am späten Donnerstagabend (28. Januar) gegen 23.15 Uhr wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in die Ringstraße nach Zehdenick gerufen. „Dort störte eine 41-jährige Frau die Ruhe in einem Mehrfamilienhaus“, erläuterte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die alkoholisierte Frau hatte 2,33 Promille intus, wie ein Atemalkoholtest ergab. Da sich die Dame wenig einsichtig zeigte und weiterhin keine Ruhe gab, wollten die Beamten sie in Gewahrsam nehmen. „Dabei leistete die Frau erheblichen Widerstand, beleidigte die Beamten fortwährend und bespuckte sie“, berichtete die Pressesprecherin weiter. Obwohl die Frau schlussendlich noch gegen den Streifenwagen trat gelang es den Ordnungshütern, die Frau ins Gewahrsam zu bringen.

Sie wird sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Von MAZonline