Zehdenick: DIAZ rockt die Klosterscheune

Zehdenick

Eine Spur Nervosität und Aufgeregtheit konnte selbst so ein erfahrener Musiker wie Tobias Bögner alias DIAZ nicht verleugnen, als er am Freitagabend vor seinem Mikrofon stand. Seit 22 Jahren macht der aus Zehdenick stammende DIAZ nun schon Musik, Auftritte in der Klosterscheune sind dennoch etwas besonderes. „Das letzte Mal bin ich hier vor 20 Jahren aufgetreten. Da kommen natürlich viele Erinnerungen hoch. In seiner Heimatstadt zu spielen ist immer etwas ganz besonderes“, so der mittlerweile in der Nähe von Stuttgart wohnhafte Vollblutmusiker, der am Freitagabend in Zehdenick ein Konzert gab.

Musik der Ärzte und der Toten Hosen prägen DIAZ

Gut gelaunt präsentierte sich der 36-Jährige am Freitag seiner Heimatstadt Zehdenick. „Es ist schon etwas anderes vor Freunden und Bekannten zu spielen“, bemerkt Tobias Bögner, der als DIAZ seit vielen Jahren die Bühnen dieser Welt kennt und bespielt. „So wirklich habe ich mich mit Musik ab meinem 14. Lebensjahr beschäftigt. Ich war damals Beat-Boxer und der Skaterszene zugeneigt, habe dann eher aus Langeweile mehr und mehr gesungen“, erinnert sich DIAZ an seine Anfänge. Geprägt wurde Tobias Bögner in dieser Zeit vor allem durch die Musik der Ärzte und der Toten Hosen. Demnach sind die eigens komponierten Songs von DIAZ auch bewusst auf Deutsch. „Nach und nach habe ich auch gelernt Bass, Gitarre und Schlagzeug zu spielen“, so der 36-Jährige rückblickend.

DIAZ rockte am Freitagabend in der Klosterscheune in Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Einem größeren Publikum bekannt wurde Tobias Bögner im Jahr 2011, als er an der achten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilnahm. „Die Teilnahme war eher zufällig, ein Freund hatte mich da angemeldet, da konnte ich schlecht abspringen“, so Bögner. Recht früh galt der Zehdenicker sogar als Mitfavorit, wurde von Juror Dieter Bohlen sehr gelobt. Auch den Trip auf die Malediven machte Bögner mit, stieg dann aber vor den Liveshows freiwillig aus. „Ich war mit den mir vorgelegten Verträgen nicht einverstanden und wollte diese nicht unterschreiben. Somit war es nicht möglich an den Liveshows teilzunehmen, aber ich bereue es nicht so gehandelt zu haben. Es war dennoch eine tolle Erfahrung, die mich sehr geprägt hat.“ Die damalige Staffel gewann übrigens Pietro Lombardi, der auch heute noch sehr erfolgreich im Musikbusiness unterwegs ist.

Lange Schaffenspause

Tobias Bögner blieb ebenfalls der Musik treu, spielte mit seiner damaligen Band „Die Biertenöre“ auch auf Festivals. „Das war schon sehr cool und hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann kam dann auch eine Phase, wo ich mich aus der Musik zurückgezogen habe.“ Nach einer längeren musikalischen Pause fing Diaz 2019 wieder an Musik zu machen, in dem er anfing in einer erfolgreichen Partyband als Sänger zu arbeiten. Im ersten Corona-Lockdown begann Bögner dann auch wieder als Solokünstler Musik in Livestreams zu machen. Zudem gründete er seine neue Band „Diaz & Die Black Flamingos“ mit denen er seine alten Songs neu interpretiert und natürlich auch neue Songs schreibt. Inzwischen wohnt der 36-Jährige seit einigen Jahren zusammen mit seiner Frau in der Nähe von Stuttgart und hat sich dort auch als Handwerker selbstständig gemacht, um ein weiteres Standbein neben der Musik zu haben.

Tobias Bögner alias DIAZ zeigte sich volksnah am Freitag in Zehdenick. Quelle: Uwe Halling

Der Auftritt in Zehdenick am Freitagabend war für Bögner eine Rückkehr in das einst heimische Nest. „Natürlich habe ich nach wie vor sehr enge Bande nach Zehdenick, viele Freunde und auch meine Familie leben noch hier. Allerdings gespielt habe ich in den vergangenen Jahren eher weniger in Zehdenick“, so Bögner. Das er dies nun in der Klosterscheune tat, freute auch den Leiter der Einrichtung – Christian Seipel. „Wir versuchen immer ein breitgefächertes Angebot als Klosterscheune anzubieten. Dazu gehört es dann auch, jüngeres Publikum anzusprechen und zu begeistern. Des Weiteren wollen wir natürlich auch jungen Künstlern die Möglichkeit geben sich bei uns zu präsentieren und wenn es dann auch noch so ist, das wie jetzt bei DIAZ die Künstler auch noch einen Bezug zu Zehdenick haben, ist es umso besser“, so der 50-Jährige, der seit Dezember 2021 die Klosterscheune leitet.

Neue Kunsthalle der Klosterscheune eröffnet

Neben Livemusik ist die Klosterscheune auch für Ausstellungen bekannt und wird sich laut Christian Seipel in den kommenden Wochen dahingehend auch vergrößern. „Wir werden ab dem 1. Mai eine Kunsthalle in der Berliner Straße 27 hier in Zehdenick eröffnen.“ Sprach Seipel und genoss anschließend wie die anwesenden Gäste den Abend mit DIAZ.

Von Knut Hagedorn