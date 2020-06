Zehdenick: Das neue Jugendzentrum ist eröffnet

Zehdenick

Nun ist es ganz offiziell: Das neue Jugendzentrum am Festplatz in Zehdenick ist am Mittwochmittag seiner Bestimmung übergeben worden. Zur Feier des Tages überreichte Bürgermeister Bert Kronenberg dem neuen Hausherren und Betreiber der Einrichtung einen symbolischen Schlüssel aus Schokolade. Allzu lange durfte ihn Jens Jäger vom Zehdenicker Jugendwerk nicht in den Händen behalten. Angesichts der warmen Temperaturen wäre er sonst geschmolzen.

Jens Jäger vom Zehdenicker Jugendwerk (l.) nimmt den symbolischen Schlüssel von Bürgermeister Bert Kronenberg entgegen. Quelle: Bert Wittke

Dahingeschmolzen sind für das Bauvorhaben rund 1,1 Millionen Euro. Etwa die Hälfte davon kommen auf das Konto der Stadt Zehdenick. Außerdem wurde das Vorhaben mit Fördergeld aus dem Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert. Die Kommune lässt die Jugendarbeit eine ganze Menge kosten. Oder wie es der Bürgermeister ausdrückte. „Wir investieren in die nachwachsende Generation. Der Verwaltungschef gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass in dem neuen Haus stets Teamgeist, Gemeinsinn und Toleranz herrschen mögen. Zudem rief Bert Kronenberg zu einem lebendigen Dialog zwischen Erwachsenen und Jugendlichen auf.

Rund 1,1 Millionen Euro hat das schmucke neue Jugendzentrum am festplatz in zehdenick gekostet. Für das Bauvorhaben gab es auch Fördergelder. Quelle: Bert Wittke

Den Beschluss zum Bau eines Jugendzentrums haben die Stadtverordneten am 13. Oktober 2016 gefasst, erinnerte der Bürgermeister. Das Projekt sei das vorletzte, das im Rahmen der Gestaltung des Festplatzareals umgesetzt wurde. Begleitet wird dieses Gesamtvorhaben in Zehdenick von der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft mbH, die als Sanierungsträger fungiert. Wo jetzt das neue Jugendzentrum steht, sei vorher eine Ausbildungsstätte der Landbaugesellschaft gewesen. Das gesamte Gelände rund um den Festplatz sei von Ruinen und Altlasten dominiert worden. Inzwischen ist daraus ein ort geworden, an dem sich Jung und Alt wohl fühlen können. Fehlt eigentlich nur noch die Umgestaltung der großen früheren Werkhalle, die jetzt in die Ausschreibung gegangen ist. Innerhalb einer Woche seien auf die entsprechende Anzeige 250 Zugriffe erfolgt. Es bestehe also die Hoffnung, dass sich dieses mal tatsächlich ein Investor findet, der eine gute Idee für die Nutzung der alten Liegenschaft mitbringt.

In dem neuen Jugendzentrum ist viel Platz. Der große Raum verfügt über eine Fläche von rund 240 Quadratmetern. Quelle: Bert Wittke

Gut genutzt werden soll auch das neue Jugendzentrum, für das übrigens noch ein einprägsamer Namen gesucht wird. Wer Vorschläge hat, sollte die bitte vor Ort bei Jens Jäger abgeben. Kern des Jugendzentrums ist ein imposanter Veranstaltungsraum der rund 240 Quadratmeter groß ist. Darin befinden sich neben diversen Sitzgelegenheiten und Tischen auch ein Tischtennisplatte ein Billardtisch, ein Tischfußballspiel und eine Videoanlage. Außerdem befinden sich in dem Gebäude eine geräumige und sehr gut ausgestattet Küche sowie entsprechende Sanitäranlagen. Außerdem können die jungen Leute auch bequem auf einer Terrasse vor dem Gebäude sitzen. Die Öffnungszeiten werden in den kommenden Tagen konkretisiert. Jens Jäger geht aber davon aus, dass während der Ferienzeit dienstags bis freitags ab 12 Uhr geöffnet ist.

Von Bert Wittke