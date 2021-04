Zehdenick: Der Bürgermeister soll Bauland ausweisen

Zehdenick

Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln in den nächsten fünf Jahren jährlich 20 Bauparzellen für Eigenheime. Ein entsprechender Antrag ist in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit der Mehrheit von der Fraktionen von SPD, CDU, Gemeinsam für Zehdenick/FDP und Schorfheide/Bürger für Zehdenick angenommen worden.

Bürgermeister: Für 2022 sehe ich keine Möglichkeit

Der Verwaltungschef gerät durch diesen Antrag in eine ziemliche Zwickmühle, denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass er diesen Auftrag im kommenden Jahr nicht wird erfüllen können. „Für 2022 sehe ich keine Möglichkeit, den Antrag umzusetzen“ kündigte Bert Kronenberg in der Diskussion an. Er empfinde es als vollkommen richtig und notwendig, für Wohnungssuchende in der Stadt entsprechende Angebote zu schaffen. „In diesem großen Ziel besteht ganz offensichtlich Einigkeit“, unterstrich der Bürgermeistermeister. Allerdings habe er auch bemerkt, dass es bei diesem Thema eine große Ungeduld gebe. Bert Kronenberg regte an, diese Problematik dieses Antrages in die Fachausschüsse zu verweisen. Dort sollte ausführlich und im Detail geklärt werden, wie in der Havelstadt kurzfristig Bauland geschaffen werden könne.

Wird so viel Bauland in Zehdenick überhaupt gebraucht?

Es gab in der Stadtverordnetenversammlungen aber auch Stimmen, die die Frage aufwarfen, ob es in Zehdenick überhaupt Bedarf für die Schaffung einer solchen Menge an Bauland gebe. So sei beispielsweise der große Run auf Grundstücke an der Falkenthaler Chaussee ausgeblieben, sagte Heiko Lenz (WG Schorfheide). Fast jeder, der dort ein Angebot abgegeben habe sei schließlich auch zum Zuge gekommen. Und Eberhard Feige (FDP) stellte die Frage in den Raum, wo die Stadt eigentlich das ganze Bauland hernehmen will. Ihm sei nicht bekannt, dass zurzeit jemand Land verkaufen wolle. Es bringe auch nichts, so machte Reiner Merker (Bündnis 90/Grüne) aufmerksam, nur allein Bauland auszuweisen. Zugleich müsse auch die dafür benötigte Infrastruktur wie Schulen und Kindertagesstätten entwickelt werden und mitwachsen.

Trotz all dieser Hinweise und warnende Worte wurde der Antrag des Bürgermeisters auf Verweisung in die Fachausschüsse mit zwölf zu sieben Stimmen abgelehnt.

André Witzlau: Unsere Nachbarn machen mehr

André Witzlau, einer der Fürsprecher des Antrags für die Schaffung von Bauland, sprach aus, was wohl viele der Antragsunterstützer dachten: „Die Umlandgemeinden machen auf diesem Gebiet alle mehr als wir“, sagte der Fraktionschef von Gemeinsam für Zehdenick/FDP und nannte als Beispiele die Gemeinde Löwenberger Land und auch das Amt Gransee und Gemeinden. In Gransee seien Planungen für ein Bahnhofsquartier in Gange, wo in den kommenden Jahren Schritt für Schritt Wohnraum für Zuzügler geschaffen werden soll. Mit unserem Antrag, so André Witzlau, wollen wir unterstreichen, wie wichtig das Angebot an Bauland für die Zukunft der Stadt Zehdenick ist. Das habe im übrigen auch der Workshop „Zehdenick 2030 gezeigt“, der unlängst stattgefunden habe. Wenn man in den kommenden Jahren als Kommune von der Einwohnerzahl her nicht schrumpfen wolle, müsse um Zuzug geworben werden. Für den eingangs erwähnten Antrag stimmten schließlich 14 Stadtverordnete, vier waren dagegen, zwei enthielten sich der Stimme.

Von Bert Wittke