Die Wehr fährt 22 Einsätze: Vom Flugzeugabsturz bis zum Großbrand

Badingen

Wenn Rainer Schröder auf das vergangene Jahr zurückschaut, kann der stellvertretene Wehrführer der Feuerwehr Badingen nur Gutes sagen. „Wir sind mit 2019 zufrieden“, so der 44-Jährge, der seit 22 Jahren dabei ist. „Wir hatten 22 Einsätze. Davon waren sieben Brände und 15 technische Hilfeleistungen, wie Ölspur oder Tragehilfe.“ Ohne Zweifel zählt der Flugzeugabsturz auf einem Feld bei Badingen und der dreitägige Brand in Klein-Mutz zu den dramatischsten Einsätzen. „In Klein-Mutz, wo Ställe in Flammen standen, haben wir über Tage mitgeholfen und rund um die Uhr Leute geschickt“, erinnert sich Rainer Schröder, der am Freitag auf der Jahreshauptversammlung zum 1. Hauptbrandmeister ernannt wurde.

Personell sei die Situation in Badingen in Ordnung. „Wir haben drei neue Leute dazubekommen“, so Rainer Schröder. „Wir haben jetzt 21 Einsatzkräfte. 16 aktive. Und fünf in der Alters- und Ehrenabteilung. Jugend haben wir nicht.“ Das sei noch nicht problematisch. „Trotzdem wollen wir Nachwuchs aufbauen. Das wird wichtig sein.“ Neben der Gewinnung junger Leute steht der Fokus der Badinger auf 2021. „Da werden wir 100 Jahre alt“, plaudert Rainer Schröder.

Der Absturz eines Kleinflugzeuges am 11. September 2019 auf einem Feld bei Badingen. Quelle: Bert Wittke

„Die Vorbereitungen auf das Jubiläum kommen langsam in Fahrt.“ Zudem werde die Einsatzkleidung erneuert. „Da wird gerade geklärt, welche das wird. Dann geht es los.“ Geklärt wird auch, ob die Wehr in Badingen ein neues Einsatzfahrzeug bekommt. „Der Landkreis schafft sich fünf neue Tanklöschfahrzeuge des Typs TLF ,4000 Staffel’ an“, weiß Rainer Schröder. Wenn Zehdenick ein Fahrzeug bekommen sollte, dann soll das wohl nach Badingen gehen. Diese Nachricht hat Bürgermeister Bert Kronenberg am Freitag mitgeteilt.

Neben Rainer Schröder gab es weitere Beförderungen. Philipp Müller und Dirk Ulke wurden vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Steffen Bartel kann sich nun Löschmeister nennen. Rainer Schröder, der auch stellvertretender Stadtbrandmeister der Stadt Zehdenick ist, hatte in den vergangenen zwei Jahren die nötigen Lehrgänge nachgeholt und ist nun 1. Hauptbrandmeister. „Ich wurde schon 2017 zum stellvertretenden Wehrführer in Badingen ernannt. Dann habe ich die Schulungen zum Zugführer, Verbandsführer und Leiter einer Feuerwehr gemacht.“ Die Mannschaft in Badingen stimmt. Der Zusammenhalt auch. Besonders stolz sind die Kameraden auf ihr Gerätehaus. Das wurde 2014 feierlich eröffnet und wird zum 100. Geburtstag 2021 schick hergerichtet.

Von Sebastian Morgner