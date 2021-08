Zehdenick

Genesen, getestet oder geimpft – nur wer eine dieser Voraussetzungen erfüllt, kann an den Einschulungsfeiern teilnehmen. Die Vorgabe stammt vom Brandenburger Bildungsministerium und ist allen Schulen im Land zugegangen, auch denen in Oberhavels Norden. Einige der Grundschulen in Gransee, Fürstenberg, Zehdenick und dem Löwenberger Land haben die Einschulungen gleich auf den Schulhof ins Freie verlegt, um das Risiko für die Besucher weiter zu reduzieren.Trotz der Einschränkungen der vergangenen Monate wird überall ein kleines Programm der älteren Schüler und Lehrkräfte auf die Neulinge warten, um sie herzlich zu begrüßen.

Von den drei Zehdenicker Grundschulen ist die Havelland Grundschule die mit den meisten Neuzugängen. Insgesamt 57 werden erwartet, die in zwei erste Klassen und auf die beiden Flex-Klassen verteilt werden. Jeweils vier Gäste sind gestattet, die Feiern finden um 8.30, 10 und 11.30 Uhr in der zugehörigen Turnhalle statt. Für eine kleine kulturelle Umrahmung sorgt die vierte Klasse.

Nicht viel geringer fällt die Zahl der Neuzugänge in der Linden-Grundschule Zehdenick aus. Zwei neue erste Klassen mit 27 und 26 Mädchen und Jungen werden hier mit dem Lernen beginnen. Ihre Begrüßung in zwei Teilen ist auf 9 und 10.30 Uhr angesetzt und findet im Speiseraum des Hauses statt, informiert Schulleiterin Anke Karl. Die Kinder dürfen jeweils vier Gäste dabei haben und sich gemeinsam am Programm erfreuen, welches die 3c vorbereitet hat.

Eher klein geht es in Mildenberg zu. Die Lehrer der Grundschule am Ziegeleipark freuen sich über insgesamt 20 neue Gesichter, die mit dem Lernen beginnen. Ihre Feierstunde beginnt um 10 Uhr in der Turnhalle. Der Chor der Grundschule am Ziegeleipark wird für die passende musikalische Begleitung der Feierstunde sorgen, war aus dem Sekretariat zu erfahren.

Von Björn Bethe