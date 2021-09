Zehdenick

Der Posten von Bert Kronenberg als Bürgermeister der Stadt Zehdenick wackelt weiter. Am Montagabend stimmten die Stadtverordneten in einer Sitzung, die im Speisesaal der Linden-Grundschule stattfand, dafür, einen Bürgerentscheid über die Abwahl des Bürgermeisters einzuleiten und durchzuführen.

Klare Mehrheit der Zehdenicker Abgeordneten für Bürgerentscheid

Der Antrag hätte eine Zwei-Drittel-Mehrheit gebraucht und bekam diese auch. Von den anwesenden 22 Stadtverordneten stimmten 20 für den Antrag, zwei dagegen. Kein Stadtverordneter enthielt sich. Damit gilt der Antrag als angenommen. Nunmehr müssen n die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Zehdenicks darüber abstimmen, ob der parteilose Bürgermeister Bert Kronenberg abgewählt werden soll oder nicht.

Bürgerentscheid zeitgleich mit Landratswahl in Oberhavel

Diese Abstimmung, so einigten sich die Stadtverordneten, soll am 28. November dieses Jahres parallel zur Wahl des neuen Oberhavel-Landrates stattfinden. Bert Kronenberg, der am Montag selbst nicht an der Stadtverordnetenversammlung teilnahm, könnte dem Wahltermin am 28. November allerdings noch verhindern, in dem er freiwillig auf seinen Bürgermeisterposten verzichtet. Für diese Entscheidung hat der 63-jährige Verwaltungschef nunmehr eine Woche Bedenkzeit.

Von Bert Wittke