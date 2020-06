Zehdenick: Erst gestritten – dann Auto beschädigt

Zehdenick

Eine Fahrzeughalterin aus Zehdenick meldete sich am Sonntagabend gegen 19.05 Uhr bei der Polizei, um eine Beschädigung ihres Pkw VW Golf während ihrer Abwesenheit am Wochenende anzuzeigen. Die Frau hatte ihr Fahrzeug in der Amtswallstraße abgestellt. Wie die Polizei mitteilte, sei auf der Motorhaube sowie auf dem Fahrzeugdach eine Delle sichtbar, zudem war die Frontscheibe im Sichtbereich eingeschlagen.

Erste Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass eine Zeugin in der Nacht zum Sonntag (28. Juni), gegen 3 Uhr durch lautes Gebrüll und dem Lärm auf der Straße zerschlagener Flaschen wach wurde und aus dem Fenster sah. Dabei bemerkte die Anwohnerin in der Amtswallstraße ein laut streitendes Pärchen, welches sich kurz darauf trennte. Der junge Mann soll dabei auf einen roten VW Golf gesprungen und über diesen gelaufen sein und sich dann in Richtung Klosterstraße entfernt haben.

Der Sachschaden aufgrund der Beschädigungen liegt laut Polizei nach ersten Erkenntnissen bei rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

