Zehdenick: Erster Bohrturm schon 2022?

Seit fast drei Jahren wehren sich die Bürger in den Landkreisen Oberhavel und Uckermark gegen die Pläne des niederländischen Unternehmens Jasper Resources, in einer ländlichen und von Tourismus geprägten Region nach minderwertigem Erdgas zu suchen und dieses fördern zu wollen. Trotz vielfacher begründeter Proteste von Einwohnern, ansässigen Unternehmen und Kommunen sowie ablehnenden Beschlüssen der Kreistage Oberhavel und Uckermark wurden vom zuständigen Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) in Cottbus alle bisherigen Anträge auf Zulassung und Verlängerung einer Aufsuchungserlaubnis für bekannte minderwertige Gasvorkommen genehmigt.

Vorhaben bekommt eine neue Dimension

Mit der fristgerechten Einreichung eines Betriebsplanes für eine Probebohrung so die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee“, habe das Vorhaben nunmehr eine neue Dimension erreicht. Denn sollte das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe die eingereichten Unterlagen als zulassungsfähig ansehen, könnte, so die Befürchtung der Bürgerinitiative, bereits in einem Jahr, inmitten von Wald, Wiesen und Feldern, der erste Bohrturm errichtet werden – und das mit absehbaren negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur sowie unabsehbaren Risiken auf Wasserhaushalt der Region und Klima. Trotz mehrfacher Anträge der Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee“ beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe zur Offenlegung der eingereichten Unterlagen und der Gewährung von Akteneinsicht, würden diese vom LBGR und Jasper Resources noch immer unter Verschluss gehalten. Das, so der Sprecher der Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee“, Ralph Riesenberg, sei insofern verwunderlich, da vom LBGR am 30. September dieses Jahres angekündigt wurde, dass das nun folgende Genehmigungsverfahren etwa sechs Monate dauern wird. Ein Monat, so Ralph Riesenberg, sei nun schon vermutlich tatenlos verstrichen.

Scharfe Kritik am Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Die Bürgerinitiative befürchte daher, dass das LBGR und Jasper Resources diese Zeit nutzen könnten, um den am 30. September dieses Jahres vorgelegten Betriebsplan im Nachhinein noch ein wenig auf seine Zulassungsfähigkeit hin zu trimmen. Auch bei früheren Anträgen, so die Bürgerinitiative, habe sich das LBGR schon gegenüber Jasper Resources „sehr kooperativ verhalten und aus Sicht der Bürgerinitiative gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen.“ Solange die eingereichten Unterlagen nicht öffentlich gemacht werden, sei völlig unklar, ob die Nachweise zur Glaubhaftmachung ausreichender finanzieller Mittel als auch der vorliegende Bohrbetriebsplan die vom LBGR im Verlängerungsbescheid vom 5. November 2020 geforderte Zulassungsfähigkeit besitzen. Sollte dieses nicht der Fall sein, wovon die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren“ derzeit ausgeht, müsse die bestehende Aufsuchungserlaubnis für Jasper Resources am 8. November dieses Jahres vom LBGR aufgehoben werden.

Öffentliche Informationsveranstaltung am 18. November

Widersprüchliche und falsche Aussagen der Verantwortlichen von Jasper Resources, dessen Unternehmensstruktur und Verbindungen zu anderen Unternehmen, so die Überzeugung der Bürgerinitiative, würden die Zweifel an der Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und den tatsächlichen Unternehmenszielen des Unternehmens nähren. Folglich werde auch dies Inhalt einer öffentlichen Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative am 18. November sein.Um über den aktuellen Stand im Genehmigungsverfahren, mögliche Auswirkungen einer Probebohrung und den äußerst geringen Einfluss Zehdenicker Gases auf die Energiesicherheit und den Gaspreis zu informieren und zu diskutieren, hat die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren“ auch Vertreter von Jasper Resources, des LBGR und des zuständigen Wirtschaftsministeriums eingeladen.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 18. November, um 19 Uhr im ehemaligen Zehdenicker Kino „Alhambra“, Dammhaststraße 50.

