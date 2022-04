Zehdenick: Ford Ka gestohlen und wieder gefunden – Polizei ermittelt

Zehdenick

Ein 30-jähriger Mann meldete am Dienstagmorgen (12. April) gegen 6.30 Uhr sein Auto der Marke Ford Ka bei der Polizei als gestohlen. „Das Fahrzeug wurde zuvor in der Zehdenicker Ringstraße abgestellt“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Zeuge findet verunfallten Ford Ka auf einem Feldweg bei Zehdenick

Rund eine Stunde später erhielt die Polizei den Hinweis eines Zeugen zu einem augenscheinlich verunfallten Ford Ka an einem Feldweg in Zehdenick. „Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Fahrzeug, um einen möglichen Fahrer zu ermitteln.“

Anschließend wurde der Ford im Wert von rund 600 Euro an den Eigentümer übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

