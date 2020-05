Zehdenick: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Zehdenick

Nach dem Tod eines 25-Jährigen in einer Zehdenicker Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber ist ein 29-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Das bestätigte Matthias Krüger, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, am Donnerstagvormittag. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen den ebenfalls in der Unterkunft wohnhaften Mann wegen des Verdachts des Totschlags. Der Mann sei noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zwischen dem 25-jährigen Getöteten und dem 29-jährigen Tatverdächtigen war am Dienstagabend in der Unterkunft im Wesendorfer Weg zu einem Streit gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 29-Jährige das Opfer mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt haben, dass dieser trotz Rettungsversuchen noch in der Unterkunft verstarb. Warum die beiden Männer in Streit gerieten, sei noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Anzeige

Lesen Sie dazu auch: Mann bei Messerangriff in Asylunterkunft getötet: Zehdenicker und Landrat bestürzt

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline