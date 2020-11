Zehdenick: Laute Musik führt zu vollstrecktem Haftbefehl

Die Polizei wurde am Montagabend zu einer Ruhestörung durch laute Musik nach Zehdenick gerufen. Für einen der sechs angetroffenen Männer endete der Abend mit einem vollstreckten Haftbefehl.

Einen 52-Jährigen mit einem Haftbefehl trafen Polizisten am Montagabend bei einer Ruhestörung in Zehdenick an. (Symbolbild) Quelle: dpa