Zehdenick: Malerin trifft kreativen Bastler

Zehdenick

Interessantes, Schönes, Anmutiges und durchaus auch Geheimnisvolles verbirgt sich hinter der Toreinfahrt zur Klosterstraße 1 in Zehdenick. Dort haben Ursula Bergemann und Wolfgang Stock ein kleines Atelier eingerichtet. „Wir sind unserer Vermieterin sehr dankbar, dass wir den Raum Anfang dieses Jahres für kleines Geld mieten konnten“, sagt Ursula Bergemann. „Dadurch bekommen wir Öffentlichkeit und können den Leuten zeigen, womit wir uns beschäftigen.“

Ursula Bergemann bemalt sehr gerne Porzellan. Quelle: Uwe Halling

Ursula Bergemann, die in Berlin-Pankow geboren wurde, hat in Essen Textildesign und später auf Lehramt Kunst studiert. Die heute 81-Jährige lebte 17 Jahre lang in den Niederlanden und ist vor gut 20 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt. Zuletzt wohnte sie in Oranienburg, bevor sie vor drei Jahren nach Zehdenick kam. Vor 35 Jahren lernte Ursula Bergemann Wolfgang Stock kennen. Das war in Düsseldorf, wo sie seinerzeit lebte und wo Wolfgang Stock als Messebauer im Einsatz war. Der heute 68-Jährige wurde in Remscheid (Nordrhein-Westfalen) geboren, hat eine Lehre als Maschinenbauer gemacht und den Facharbeiter als Werkzeugmacher. Später studierte er in Düsseldorf Design und war 35 Jahre lang als Messebauer in ganz Europa unterwegs. „Wir sind ein Paar, aber ohne gemeinsame Wohnung“, sagt Ursula Bergemann. Auch jetzt in Zehdenick hat jeder seine eigenen vier Wände. Es sei heutzutage nicht einfach, bezahlbaren Wohnraum zu finden, ergänzt die 81-Jährige. In der Havelstadt haben die beiden ihn gefunden. Außerdem liege Zehdenick in einer herrlichen Naturlandschaft mit viel Wasser. „Wir fahren beide sehr gerne Fahrrad“, sagt Ursula Bergemann. In kaum zehn Minuten sei man damit an einem der vielen Stiche in der Umgebung und könne baden.

Ursula Bergemann an ihrem kleinen Arbeitsplatz in der Galerie „z’Artmacher“ in der Zehdenicker Klosterstraße. Quelle: Uwe Halling

„Wir sind bescheiden, brauchen nicht viel zum Leben und lieben alte Möbel und Gebrauchsgegenstände“, sagt Ursula Bergemann. Worauf die Textildesignerin nicht verzichten kann, ist das Malen. In ihrer Wohnung unterm Dach der Klosterstraße 1 hat sie sich ein kleines Arbeitszimmer eingerichtet. Dort arbeitet sie an Bildern. Außerdem bemalt die 81-Jährige mit Vorlieben alte Möbelstücke und Porzellan. Vieles davon steht in ihrer Wohnung, einiges aber auch in dem kleinen Atelier, das den Namen „z’Artmacher“ trägt, wobei das „z“ für Zehdenick steht.

Messebauer Wolfgang Stock entwickelt mit Vorliebe Spiele für Groß und Klein.. Quelle: Uwe Halling

Während Ursula Bergemann malt, ist Wolfgang Stock eher der „kreative Handwerker“, wie er sagt. Einer, der gerne tüftelt und bastelt und der genau dies in den 35 Jahren als Messebauer tagtäglich praktiziert hat. Neben den unterschiedlichsten Objekten und Gegenständen entwickelt Wolfgang Stock, der ein leidenschaftlicher Sammler von Werbefiguren ist, gerne Spiele – egal ob Brett-, Würfel- oder Kartenspiel. Viele davon dienten auf den unzähligen Messen, bei denen er im Einsatz war, als kleine Werbegeschenke für die Kundschaft oder deren Kinder. „Ich erinnere mich oft an die Zeit, als ich ein Junge von etwa vier Jahren war“, erzählt Wolfgang Stock. Da seien Oma und Opa oft zu Besuch gekommen. Während Oma dann sofort loserzählte, habe Opa immer zuerst eine Tafel Schokolade aus der Tasche gezogen. Das man mit kleinen Dingen anderen eine große Freude bereiten kann, diese Erkenntnis hat Wolfgang Stock aus dieser Zeit mitgenommen. Mit viel Freude im Herzen, außergewöhnlichen Ideen und geschickten Händen lässt er immer wieder neue Spiele entstehen, die sich zumeist ohne viele Aufwand nachbauen und leicht spielen lassen. Geld, so sagt er, wolle er damit nicht verdienen. Er sei Ruheständler und habe alles, was er brauche – vor allem eben den Spaß daran, immer wieder neue Spiele zu kreieren.

Ursula Bergemann und Wolfgang Stock vor der Toreinfahrt, durch die man zu ihrer Galerie in der Zehdenicker Klosterstraße 1 gelangt. Quelle: Uwe Halling

Was Ursula Bergemann und Wolfgang Stock in Zehdenick fehlt, ist der fruchtbare Nährboden, auf den sie ihre künstlerischen Aktivitäten gerne fallen lassen würden. Das fange schon damit an, dass es ihnen trotz zahlreicher leer stehender Geschäfte in der Havelstadt nicht gelungen ist, erschwingliche Ausstellungsflächen mieten zu können. Die finanziellen Forderungen seien trotz des Fehlens weiterer Interessenten viel zu hoch. Und sie hätten auch nicht das Gefühl, sagen die beiden, dass es in Zehdenick Entwicklungsbedarf gibt. Wo, so fragen Ursula Bergemann und Wolfgang Stock, gibt es in Zehdenick Leute, die sich in aller Öffentlichkeit für die Entwicklung der Stadt stark machen? Dass die Havelstadt Entwicklungspotenzial besitze, stehe außer Zweifel. Aber es werde viel zu wenig genutzt, liege allzu oft brach.

Eine Zusammenstellung von Fundstücken, die Ursula Bergemann an verschiedenen Stränden gefunden und zu einem Gesamtwerk zusammengestellt hat. Quelle: Uwe Halling

Das Museumsschiff „Carola“, so denkt Wolfgang Stock laut nach, könnte eine sehr gute und passende Bühne sein, ihre Kunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber das dümpele ebenso vor sich hin wie etwa der Wasserturm. Leerstand vieler Geschäfte, kein geöffnetes Café an den Wochenenden im Stadtkern, Mutlosigkeit und schlechte Stimmung bei vielen Leuten – so könne man nicht die erhofften Touristen anlocken. Wenn die ihr Geld in Zehdenick lassen sollen, müsse man ihnen dafür etwas zum Tauschen anbieten – Plätze zum Verweilen, Zeitvertreib, Frohsinn und auch ein WC. Ob ein kommender Bürgermeister den Entwicklungsbedarf der Stadt gemeinsam mit den Stadtverordneten endlich in die notwendigen Bahnen lenkt? Ursula Bergemann und Wolfgang Stock hoffen es. Zunächst freuen sie sich jedoch darauf, ihre Galerie möglichst bald der Öffentlichkeit zugänglich machen und mit interessierten Leuten ins Gespräch kommen zu können.

Von Bert Wittke