Zehdenick: Mehrere Strafanzeigen nach Beleidigungen

In der Vergangenheit belästigte ein 23-jähriger Oberhaveler mehrfach eine 39-jährige Zehdenickerin. Am Dienstagabend (2. Juni) erschien der Mann am Grundstück der Frau und wurde handgreiflich. Die Frau konnte sich losreißen und ins Haus flüchten. Der Mann stieg daraufhin in einen Transporter und fuhr davon. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten ihn nicht mehr feststellen. Etwa eine Stunde später erschien er an der Wohnanschrift einer 22-jährigen Oberhavelerin und beleidigte diese. Auch hier wurde der 23-Jährige handgreiflich. Die Frau informierte die Polizei und die Beamten konnten den Mann, der jetzt mit einem Motorrad gefahren war, feststellen und kontrollieren.

Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Der Mann stand unter Einfluss von Alkohol, konnte keine Fahrerlaubnis nachweisen und das Motorrad war weder angemeldet noch pflichtversichert. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung und Beleidigung ein. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 23-Jährige auch eine Beamtin. Auch dazu wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach der Blutprobenentnahme untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und belehrten ihn bezüglich seines Verhaltens gegenüber den beiden Frauen.

