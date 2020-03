Zehdenick: Mehrgenerationenhaus in Not

Zehdenick

„Ja, bitte!“ ruft Madlen Kaliebe laut, presst das Handy ans Ohr und holt tief Luft. Die 37-Jährige ist noch etwas außer Atem, denn sie hat gerade einige Kisten geschleppt. Nun ringt sie nach Luft und auch ein wenig nach Fassung. Hat doch die Leiterin des Mehrgenerationenhauses gerade erfahren, dass sie ab sofort auf 19 MAE-Kräfte (Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung) verzichten muss, die über die Beschäftigungsförderung bislang im Mehrgenerationenhaus „Bienenstock“ in Zehdenick beschäftigt waren. Die Frauen und Männer sind seit Donnerstag vergangener Woche zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus abgezogen worden. Übrig geblieben sind Madlen Kaliebe und zwei weitere sozialversicherungspflichtige Teilzeitkräfte sowie zwei Mitarbeiter, die über den Bundesfreiwilligendienst im „Bienenstock“ tätig sind. Sie müssen nunmehr versuchen, den Notfallbetrieb des Hauses aufrecht zu erhalten.

Das Mehrgenerationenhaus in Zehdenick mit Tafel. Quelle: Uwe Halling

Eine der wichtigsten Aufgaben dabei ist die Organisation der Tafel. Dabei versorgt das Mehrgenerationenhaus nicht nur Bedürftige in Zehdenick, sondern ist einmal pro Woche auch in Gransee, in Fürstenberg und in Löwenberg unterwegs. Dort warten die Leute darauf, dass Madlen Kaliebe regelmäßig mit ihrer Mannschaft auftaucht und Lebensmittel verteilt. Doch die Mannschaft ist inzwischen zu einem Häuflein Aufrechter geschrumpft. Und auch das, was sie den Leuten an Lebensmitteln anbieten können, ist in den vergangenen Tagen immer weniger geworden. „Wir bekommen längst nicht mehr so viel an Nahrungsmitteln, wie vor einigen Wochen“, sagt Madlen Kaliebe. Die Supermärkte würden derzeit einfach nicht mehr so viel übrig behalten wie früher. Jeder kenne doch die Situation, sagt die Chefin des Mehrgenerationenhauses. Einige Waren gäbe es inzwischen ja nicht einmal mehr in den Supermärkten selbst. Zudem seien die Leute in diesen Zeiten offensichtlich längst nicht mehr so wählerisch wie früher und würden zum Beispiel auch Obst und Gemüse kaufen, dass sie früher aufgrund kleinerer Makel liegengelassen haben.

Mehrgenerationenhaus-Leiterin Melanie Kaliebe. Quelle: Uwe Halling

Schwere Zeiten für all jene, die davon bisher gelebt haben. Längst könne nicht mehr so viel herausgegeben werden wie sonst immer. Seien es vor der Corona-Krise noch etwa rund 60 Kisten mit Lebensmitteln gewesen, die Madlen Kaliebe und ihr Team bei den Supermärkten abgeholt haben, sind es jetzt mit 20 bis 30 nur noch knapp die Hälfte. „Das ist ein mächtiger Einschnitt“, sagt Madlen Kaliebe. Und nun muss die reichlich dezimierte Mannschaft des Mehrgenerationenhauses in Zehdenick auch noch alles allein bewerkstelligen: Ware abholen, sortieren, portionieren, zum Ausgabeort bringen, verteilen. Am vergangenen Freitag hat Madlen Kaliebe die ersten Tafelkunden vor dem Zehdenicker Mehrgenerationenhaus in der Amtswallstraße 14a um 9 Uhr gesehen. Dabei beginnt die Ausgabe erst um 12.30 Uhr. Bedürftige gibt es nach wie vor eine ganze Menge. Aber die Leiterin des Hauses macht sich große Sorgen, wie lange sie diese Leute noch versorgen kann. Die Lebensmittellager seien jedenfalls leer. „Jeder, der auf irgendeine Weise bei der weiteren Versorgung helfen kann, ist herzlich willkommen“, sagt die 37-Jährige und appelliert, solidarisch miteinander umzugehen.

Das Mehrgenerationenhaus in Zehdenick steht vor großen Herausforderungen. Quelle: Uwe Halling

Es sei ein Irrglaube anzunehmen, dass es fast ausschließlich junge Leute seien, die von der Tafel profitieren. Im Gegenteil, der Großteil seien ältere Leute, die in der gegenwärtigen Zeit nicht nur von Altersarmut bedroht seien, sondern in der Corona-Krise als Risikogruppe gelten. Das Mehrgenerationenhaus „Bienenstock“ hat unterdessen einen Großteil seiner Angebote aussetzen müssen. Die Kleiderkammer ist gegenwärtig ebenso geschlossen wie die Wärmestube. Auch alle Gruppenveranstaltungen wie zum Beispiel Spielnachmittage, die Strickrunde der Frauen, der Nachhilfeunterricht oder auch die Krabbelgruppe sind abgesagt. Beraten werden könne zurzeit nur telefonisch unter der Nummer 03307/42 02 74 oder per E-Mail unter mgh-zehdenick@alv-brandenburg.de

Über Langeweile müssen Madlen Kaliebe und die verbliebenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter dennoch nicht klagen. Nicht nur, dass die Tafel so lange es irgendwie möglich ist, aufrecht erhalten werden soll. Parallel dazu werden im Haus Arbeiten erledigt, die sonst eher nur notdürftig oder gar nicht erledigt werden können. So gebe es etwa sehr viel Arbeit in der Kleiderkammer, weil einige Leute diese Einrichtung immer wieder dazu missbrauchen, sich – wie Madlen Kaliebe sagt – zu entmüllen. Statt die Sachen verteilen zu können, müssten sie vielfach aufgrund ihres schlechten Zustandes aussortiert und entsorgt werden.

Von Bert Wittke