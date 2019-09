Zehdenick

Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Sachsen-Anhalt fuhr am Sonntag in der Burgwaller Dorfstraße auf einen vor ihm abbiegenden Opel auf, den er offenbar zu spät gesehen hatte. Der Mann musste in Krankenhaus gebracht werden, die Strecke war für 30 Minuten gesperrt. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Von MAZonline